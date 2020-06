Así es Omar Sánchez, el prometido de Anabel Pantoja: un joven emprendedor que arrasa con el surf y la moda

Anabel Pantoja ha vuelto a Madrid después de tres meses confinada a cal y canto con su prometido, Omar Sánchez, con el que tuvo que posponer su enlace como consecuencia de la pandemia que ha paralizado al mundo. Los dos han subido durante estos meses ardientes fotografías a Instagram con las que demuestran que están más enamorados que nunca. Desde Informalia repasamos con pelos y señales las facetas más personales de su enamorado.

La prima de Kiko Rivera y su tortolito llevan saliendo desde octubre de 2018 tras conocerse por medio de unos amigos en Gran Canaria. En mayo de 2019 dieron un paso más cuando Omar se hincó de rodillas para pedirle matrimonio frente a la paradisíaca costa de su tierra natal. Ahora, después de tres meses, se han separado por primera vez debido a que Anabel ha retomado su trabajo como colaboradora en Sálvame, donde están cuestionando su relación por un polémico vídeo en el que discute junto a él.

Anabel se ha enamorado profundamente tanto de él como de Gran Canaria, pues a principios de este año se mudó hasta allí para formalizar la relación con su chico. Como buen canarión, su prometido es todo un apasionado del mar, hasta el punto de que lo ha convertido en su profesión: es windsurfista profesional e instructor de diferentes modalidades de surfeo.

En lo profesional precisamente también compagina a las mil maravillas con la hija de Bernardo Pantoja. Los dos crearon una empresa de deportes acuáticos, a través de la que Omar da clases de lo más variadas en la zona de Arguineguín o Pozo Izquierdo. Ofrece cursos de dos horas por un razonable precio de 35 euros. A su chica también le ha enseñado sus habilidades, pues Anabel ya ha hecho sus pinitos encima de una tabla.

Pero el joven es todo un emprendedor y no se quedo ahí, sino que también se saca unos dinerillos con la empresa de moda deportiva que creó junto a varios buenos amigos. Vende desde camisetas y sudaderas hasta calcetines y gorras con estampados muy veraniegos. Todas las prendas que comercializa online tienen un precio que va desde los 7'99 euros hasta los 50. Para promocionarlas por todo el territorio cuenta nada más y nada menos que con el escaparate de su chica, que presume de las creaciones de su novio en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

La televisiva no ha podido estar mejor acompañada durante los angustiosos meses de confinamiento por coronavirus. Desde la tierra de su chico ha sorprendido a sus seguidores cada día con divertidos vídeos practicando deporte, contando sus anécdotas más curiosas e incluso con sensuales posados en los que aparecía desnuda en actitud muy romántica con Omar.

No obstante, también ha protagonizado alguna que otra polémica. Hace unos días compartió en un directo de Instagram unas imágenes personales en las que aparece discutiendo con su chico tras una noche loca de borrachera. Desde Sálvame le han reprochado estos días su actitud, hasta el punto de que ha tenido que pedir disculpas públicas por la presión a la que la estaban sometiendo: "¿Queréis que no me case? No vais a hacer una carnicería por esto", les reprochó.