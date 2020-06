Sonia Ferrer se desnuda en un divertido vídeo mientras friega los platos: "Soy una Diosa"

Sonia Ferrer ha vuelto a alborotar las redes tras protagonizar otro divertido vídeo de Tik Tok, la nueva red social de moda entre los famosos. La presentadora ha compartido una grabación en la que aparece desnuda mientras se cubre su estilizado cuerpo con una toalla y friega los platos de su casa como si no hubiera un mañana.

En el vídeo, que ha subido este viernes a Instagram, la catalana dobla una divertida frase: "Jolín, esto de ser una Diosa y hacerme una ciudadana común, me tiene hasta el c***". Además, bajo él escribe las siguientes palabras: "Los clásicos pensamientos que tiene una mientras friega. Día 85. Soy una Diosa, nadie lo sabe".

Las divertidas imágenes cuentan ya con más de 10.000 reproducciones en la red social del postureo y con una avalancha de piropos y carcajadas: "No sé si serás Diosa o no, pero desde luego, lo pareces", "¡Pero bueno! Guapa y graciosa" o "Que sepas que estás muy guapa y muy divina".

La presentadora está que no para en Tik Tok, la nueva red social en la que los famosos no paran de deleitarnos con suspicaces vídeos desde hace unos meses. Sin ir más lejos, este jueves también subió otro vídeo en el que presumió de escotazo mientras le demostraba a sus seguidores sus curiosas 'habilidades' de canto al ritmo de Adele.

La ex de Álvaro Muñoz Escassi disfruta ahora de un época de soltería pero no le cierra las puertas al amor, según confesó hace unos meses: "Ahora estoy disfrutando por primera vez de mi soledad. Y no me está yendo mal... Así que creo que solo le permitiré romperla a alguien que realmente valga la pena", dijo. "Me encantaría encontrar a esa persona con la que formar equipo, pero no estoy en ese momento de búsqueda", añadió.