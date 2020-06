Sara Sálamo: "El único 'hat trick' de Isco ha sido estando conmigo"

Sara Sálamo ha sacado su primer libro, El ocaso del mono que arañaba la pared, y con motivo de ello, la actriz ha concedido varias entrevistas en las que ha contado cómo lleva ser tachada por muchos 'la novia florero de Isco Alarcón', futbolista del Real Madrid, así como las amenazas que recibe por sus ataques a Vox y a los toreros.

Lea también - Sara Sálamo y el sexo con Isco Alarcón: "Somos muy competitivos"

Sara siempre ha renegado del prototipo de WAG: "No me planteo lo que la gente piensa de mí y tampoco me importa. Mi chico me ha conocido por mi profesión, trabajo a diario en 20.000 proyectos, gano mi dinero y ni así dejo de recibir esos calificativos y esos menosprecios a diario. Es tristísimo", ha confesado a El Mundo.

Algunos usuarios incluso le han culpado del 'Me gusta' de su novio contra los Cayetanos o del bajo rendimiento de su novio en el campo. Así ha respondido ella: "Te voy a decir una cosa que a veces estoy tentada de poner en Twitter y me corto: el primer y único 'hat trick' que ha marcado mi chico, fue estando ya conmigo. Ahí lo llevan. Tan mala influencia no seré, que luego dicen que está en declive por mi culpa. Es tan sumamente absurdo tener que replicar a esto... Es de coña" ha asegurado.

En Twitter lidia día a día con las críticas, sobre todo por sus ataques a Vox. La joven incluso ha denunciado que recibe amenazas e insultos machistas: "Tengo una media de 200 personas bloqueadas al día en Twitter por ello. Me voy a quedar sola (risas). No es agradable, pero desde que critiqué a Vox ha sido así", ha explicado.

Lea también - Cayetano Rivera pide dinero para los toreros y Sara Sálamo le lanza un buen zasca con pulla a Vox

También le ha generado muchos ataques su defensa de los animales y su oposición a la tauromaquia. La actriz hasta se ha enzarzado con los toreros Cayetano Rivera y Miguel Abellán en la red social. Preguntada por ello, Sara se ha mostrado contundente: "A mí me encantan los toros... por eso no me gusta que los maten. Se politizó porque todo en este país se politiza, pero mi animalismo no es política: es humanidad. Pero es como cuando he criticado a Vox, me quitan demasiada energía estas broncas y hay días que necesito un poco de paz y no abrir Twitter, para así poder vivir y trabajar".

En la charla con el medio, Sálamo también ha dado su opinión sobre la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus: "Creo que, estuviera quien estuviera en el poder, hubiera sido bastante similar todo. Se han topado con una situación insólita, hemos actuado de manera similar a los países que nos rodean y las consecuencias también han sido parecidas. Gobernar un país siempre es difícil, pero con una pandemia así no me puedo ni imaginar. Esta gente se tiene que ir a la cama cada noche al borde del colapso. Las personas que han gestionado esta crisis tienen todo mi respeto y mi admiración. Y no es una cuestión de colores y partidos, sino de empatía con quienes han estado trabajando sin descanso en una situación imposible", ha señalado.

Además de escribir un libro y lidiar con las redes, Sara también fue madre junto a Isco. La actriz ha recordado los complicados momentos que pasó tras el parto: "Parí y a los dos meses me fui con mi hijo recién nacido a Uruguay a rodar una película, El año de la furia, que aún no se ha estrenado. Cuando no iba al rodaje con el bebé, iba con el sacaleches. Fue bastante intenso. Ha sido muy duro. He llorado mucho por sentir que no llegaba al cien por cien como madre ni como actriz. Es un conflicto muy complicado", ha reconocido.