La reina Sofía reaparece por primera vez después de tres meses confinada: se reúne con su fundación

La reina Sofía volvió este jueves al trabajo. Encabezó una reunión con su propia fundación, en la que aprobaron las cuentas de 2019 y propusieron alguna que otra medida para la paliar los efectos del coronavirus. El encuentro, al que la mujer de don Juan Carlos acudió con mascarilla tal y como precisan las nuevas leyes para evitar contagios, se celebró en el Palacio de la Zarzuela.

La emérita reapareció después de estos tres meses de confinamiento en los que ha estado totalmente ausente de la vida pública. La última vez que asistió a un acto oficial fue el pasado 6 de marzo, una semana antes de que se decretara el Estado de Alarma, cuando se dio cita en la Iglesia del Cristo de Medinaceli. Por las medidas de distanciamiento por el Covid-19 no se celebró el tradicional besapiés.

Doña Sofía sorprendió el pasado 27 de mayo tras no acudir al minuto de silencio con el que los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, homenajearon y recordaron a las víctimas del Covid-19. Quizás lo hizo para no poner en evidencia a don Juan Carlos, cuya presencia hubiera sido desaconsejada en un momento tan sensible después de los escándalos que le han salpicado.

El emérito le habría donado 65 millones de dólares a su buena amiga Corinna, según recogió Ok Diario, tras recibir una donación de 100 millones de parte del rey de Arabia Saudí, Adbul Aziz Al Saud. Lo hizo a través de una fundación 'offshore' de Panamá llamada Lucum, tal y como desveló El independiente. Supuestos movimientos por los que semanas después Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le retiró su asignación oficial.

La madre de Felipe VI tiene previsto trasladarse a Mallorca en cuanto sea posible de acuerdo con las normas de desescalada, no renunciando así al disfrute de la época estival, que este año estará tan marcada por el azote del coronavirus. La reina emérita estará en Marivent y es muy probable que los reyes y sus hijas hagan acto de presencia. Se estudia que hagan paseo y posado, aunque es probable que se reduzcan sus actos institucionales.

Su vuelta al trabajo

Durante la reunión que mantuvo con el Patronato de la Fundación Reina Sofía, la suegra de la reina Letizia aprobó junto a su equipo las cuentas anuales de 2019, cuyos gastos ascendieron a 993.674 euros.

Tal y como informaron, 516.279 euros fueron destinados a proyectos de investigación y sensibilización del Alzheimer y otras enfermedades de carácter neurodegenerativas; 269.705 euros para proyectos relacionados con la protección del mediambiente; 163.214 que fueron a parar a iniciativas sociales en ayuda a los colectivos más necesitados; 12.434 para educación; y 32.042 no imputados a diferentes actividades relacionadas con auditoría, gastos bancarios y otros servicios.

Además, durante la reunión que encabezó doña Sofía también hicieron balance del devastador efecto del Covid-19 y pusieron sobre la mesa algunas propuestas para paliar las consecuencias. Para ello, tomaron la decisión de reestructurar el Plan de Actuación de 2020 para incrementar los proyectos sociales.

Entre ellos, los de llevar a cabo una campaña con el Banco de Alimentos para que consigan una infraestructura en la que puedan almacenar y distribuir productos frescos para las familias más necesitadas. Aprobaron una donación de 50.000 euros que se suma a la de 318.000 litros de leche que distribuyeron entre los Bancos de Alimentos del país.