Antonio David Flores acerca posturas con Rocío Carrasco: clama por la paz entre Rocío Flores y su madre

A escasas horas de la gran final de Supervivientes, concurso del que Rocío Flores puede resultar flamante ganadora este jueves, su padre Antonio David Flores ha dado un paso sorprendente. Se ha mostrado mucho más dócil y sin ataques a Rocío Carrasco, expresando los deseos de que madre e hija se reconcilien. También ha hablado sobre los planes de futuro de la superviviente.

El ex concursante de Gran Hermano VIP se ha mostrado orgulloso del paso de su hija por la isla de Honduras: "Ella nunca ha pretendido a la hora de hablar de su madre hacerle daño, sino justamente todo lo contrario. Ha hablado de su madre a preguntas de los presentadores, que también era normal que quisieran saber cómo se encontraba y conocer ciertos aspectos respecto a su madre", ha contado en El programa de Ana Rosa.

El televisivo tiene claro que lo único que quiere su niña es calmar las aguas con su madre: "Ella ha abierto su corazón y ha tendido un puente hacia su madre. Ha hecho saber al público que tiene una situación difícil, con un distanciamiento, pero que se encuentra con la necesidad de saber de su madre y de volver a recuperarla".

Asegura que por fin su hija se ha podido dar a conocer al gran público por mostrarse en la isla tal y como es ella, sin tapujos: "Yo creo que el premio de Rocío ha sido que le haya conocido la gente. Uno de los motivos principales por lo que participó en el concurso era porque tenía miedo a la opinión de la gente, tenía la autoestima muy baja Ella sentía la necesidad de que la gente la conociera tal y como es, de todas esas etiquetas que se le han ido poniendo en todo aquello".

Además, piensa que el concurso ha supuesto un antes y un después para ella y que a partir de ahora será una persona mucho más completa: "Salió de casa hace tres meses hecha una niña y tal y como he visto creo que es una experiencia vital que necesitaba para quitarse mucha mochila". El contertulio la ve con fuerzas renovadas: "Rocío tenía la autoestima muy baja pero ahora la ha recuperado, ha salido reforzada, ha superado muchos miedos".

También ha dado algunos detalles de sus planes de futuro: "No sé qué querrá hacer a partir de ahora pero siempre va a tener mi apoyo en todo", declaraba, asegurando que siempre estará a su lado, pase lo que pase. El colaborador de Sálvame hace sus quinielas: "Supongo que retomará sus estudios, yo quiero que siga formándose y ganándose la vida con su profesión, le encanta el mundo de la alimentación y disfruta estudiando eso", ha confesado.

Rocío Flores también habló hace unas semanas de lo que verdaderamente le atormentaba con respecto a su madre, pues tiene miedo de que algo de lo que haya hecho o dicho durante el concurso le haya podido ofender: "Me siento mal por haberlo exteriorizado (...) Es una parte de mí que estoy muy acostumbrada a llevarla siempre yo y no quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella. Me siento mal", explicó desde Honduras a finales de mayo.