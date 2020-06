El atleta Roberto Sotomayor ataca a Sergio Ramos por su plantón al Gobierno: "Tiene que tener más elegancia y clase"

El atleta Roberto Sotomayor se ha convertido en uno de los rostros destacados de la extrema izquierda durante este tiempo de confinamiento. El corredor, que luce en su cuenta de Twitter el triángulo rojo invertido, símbolo comunista que ahora también lucen Pablo Iglesias o Alberto Garzón, entre otros, ha cargado contra Sergio Ramos por su plantón al Gobierno.

Sotomayor no está de acuerdo con la decisión que tomó el futbolista del Real Madrid, que declinó por discrepancias personales la invitación a participar en la reunión vía telemática que mantuvieron los capitanes de algunos de los equipos más importantes de LaLiga con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón.

El jugador blanco no quería figurar en la foto y servir como blanqueo al Gobierno. Además, Sergio no quiso acudir porque los testimonios de Illa estaban grabados y no podía interactuar con él. Tampoco era en directo, algo que solicitó y no se le concedió. Pese a las presiones que recibió por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, Ramos prefirió no aparecer en esta charla, en su opinión, insustancial.

Este plantón no le ha gustado nada al atleta Sotomayor, que ha sido crítico con él en Radio Marca: "Un deportista como Sergio Ramos debió comparecer ante el Gobierno, no me imagino haciendo eso a Raúl o a Nadal. Un deportista tiene que tener más elegancia y clase de la que demostró. Yo, que no soy nadie, no me negaría a acudir si me llamara Pablo Casado. He celebrado goles de Sergio Ramos, pero he dado mi opinión y todo se ha sacado de contexto", decía el corredor, que se refería al revuelo armado por su tuit contra el camero. "Deportistas con estilo, clase y saber estar, y después, en el polo opuesto, deportistas como Sergio Ramos", escribió en la red.

Deportistas con estilo, clase y saber estar, y después, en el polo opuesto, deportistas como Sergio Ramos. — Roberto Sotomayor?????????????????????????????? (@SuperRoStar) June 3, 2020

El tres veces campeón de Europa también criticó a Pepe Reina por su tuit contra el racismo. "Estás de broma o te ríes de nosotros", le dijo. Sotomayor ha matizado ahora sus palabras: "Tengo mucho aprecio deportivo a un portero como, pero se contradice y todos patinamos", ha dicho.

Estás de broma, o te ríes de nosotros. https://t.co/1LsZoG3Ln0 — Roberto Sotomayor?????????????????????????????? (@SuperRoStar) June 2, 2020

Por último, Roberto, que luce con orgullo la bandera de España, se ha posicionado con la izquierda y ha desvelado al partido que votó, lo que era un secreto a voces: "Los símbolos son de todos y me molesta su apropiación. Yo he votado a Podemos y soy de izquierdas, pienso que estos políticos lo están haciendo mejor que lo hubieran hecho otros", ha sentenciado.