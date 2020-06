Ares Teixidó busca pareja mientras luce su trasero: "Quiero que alguien me de un muerdo en el culo"

Ares Teixidó ha compartido una profunda reflexión con sus más de 173.000 seguidores de Instagram, donde además ha publicado varias imágenes luciendo un sensual body que deja parte de su trasero al aire. La presentadora catalana ha revolucionado la red social con su post, que ya cuenta con más de 9.000 'Me gusta' en unas horas.

En su publicación, Ares abre su corazón y deja entrever que busca pareja: "Yo no quiero que nadie me diga que todo va a ir bien. No, no va bien. No va todo lo bien que debería ir. Quiero que alguien me mire a los ojos y me diga: 'Esto se va a la mierda, pero yo me quedo'. Y que al acabar la frase me de un muerdo en el culo y acto seguido nos abracemos fuerte", comienza diciendo la exconcursante de GH VIP.

"A partir de ahí, lo que surja. En la fase que tenga que ser. Sin prisa. Pero que sea así, ya no acepto menos. Quédate conmigo y todos mis demonios", alegaba Ares, que está abierta al amor tras su ruptura en diciembre de 2019 con el empresario Albert Estragués tras poco más de un año de relación.

Lea también - Ares Teixidó recibe el 2020 en lencería roja y confiesa: "Mi mejor fin de año lo viví sin bragas"

No han sido semanas fáciles para Ares, quien ha perdido a su primo Iván durante el confinamiento, noticia que compartió con sus seguidores de Instagram: "Perderte tan pronto nos ha dejado destrozados. No poder despedirte aún duele más. Nos llamamos los unos a los otros y no dejamos de llorar. Tu pérdida duele mucho, mucho", dijo en uno de sus stories. "Solo la muerte de un ser querido puede provocar este dolor tan inmenso que siento ahora mismo. Nos creímos invencibles en nuestra familia, pero no lo somos. Hasta siempre primo", añadió bajo una foto junto a él.