Nacho Vidal rompe su silencio tras ser detenido por la muerte de un fotógrafo en el rito del sapo bufo

Nacho Vidal y su abogado se han pronunciado horas después de conocerse que el pasado jueves fue detenido por homicidio imprudente. Está imputado por la muerte del fotógrafo toledano José Luis Abad, que perdió la vida el pasado 28 de julio en la casa que el actor porno tiene en el municipio valenciano de Engera, después de que lo sometieran presuntamente a un rito chamónico para desintoxicarlo de las drogas.

El letrado del ex concursante de Supervivientes respalda la versión que su cliente testificó ante la Guardia Civil. El actor aseguró que el retratista "ya había probado anteriormente esa sustancia y que la quería volver a probar", afirmó este miércoles a la Agencia EFE.

Según él, el fotógrafo tenía conocimiento de los efectos de la 'molécula de Dios', que se extrae el sapo bufo, "porque Nacho le había hablado sobre cómo le había sentado a él esa sustancia. Abad lo había probado y quería volver a hacerlo en un ambiente en el que encontrarse cómodo, es decir, con personas que conozcan o sepan cómo es esa reacción tóxica", explicó.

El propio Nacho también entró al programa Todo es mentira de Risto Mejide para hablar sobre lo ocurrido y desmentir algunas informaciones: "Es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días (...) Puedes decir que estoy imputado, vale, que hay una investigación, vale, murió una persona en mi casa y yo estaba ahí, es normal. Pero que de eso se saque una noticia tan sucia y tan rastrera usando fotos de la Guardia Civil, que no sé quién ha filtrado, y mentir sobre un caso en el que ha muerto una persona, no", se justificó contundente, antes de asegurar: "No voy a hacer un circo de esto".

La detención del actor porno

El actor fue detenido el pasado jueves junto una familiar y un empleado por la Policía Judicial de Xàtiva, que llevaba meses investigando los hechos sucedidos, según recoge Levante - EMV. El viernes, la jueza de Instrucción número 2 de Xàtiva tomó declaración a los tres acusados. Por el momento, tanto Vidal como los otros dos imputados han quedado en libertad provisional a la espera de juicio.

Presuntamente habrían sometido al fotógrafo al rito chamánico del sapo bufo. Consiste en fumar mediante una pipa de cristal la sustancia bufantoína, conocida como 'la molécula de Dios', que es el veneno alucinógeno que se extrae del sapo de Sonora y que contiene la peligrosa sustancia 5-MeO-DMT.

Durante la ceremonia, según el mismo diario, el fotógrafo especializado en moda habría sufrido un infarto de miocardio por el que perdió la vida pocos minutos después. Ante la presencia de los detenidos sufrió presuntamente convulsiones y ataques de asfixia, aunque ninguno de los presentes avisó a los servicios de emergencias ni a las autoridades. En un primer momento se registró que la causa de su muerte fue "accidental", pero la familia del fallecido instó la investigación para esclarecer los hechos.