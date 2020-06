Meghan Markle estalla contra el racismo y el asesinato de George Floyd: "Ha sido devastador"

Meghan Markle se ha pronunciado sobre el asesinato de George Floyd, asesinado por un policía de Mineápolis, Derek Chauvin, el pasado lunes 25 de mayo. La mujer del príncipe Harry ha protestado contra la discriminación que ella misma ha sufrido a lo largo de los años por ser una persona birracial y ha lanzado un alegato contundente.

La duquesa de Sussex participó este miércoles en una videollamada con los alumnos recién graduados de su antigua escuela, la Heart High School de Los Ángeles en la que estudió entre los 11 y los 18 años. En ella denunció el asesinato del vigilante afroamericano y otras injusticias de igual calado: "La vida de George Floyd importaba y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice", aseguró.

La que fuera actriz de Suits tenía claro que quería pronunciarse sobre el asesinato de Floyd, que ha despertado una marabunta de propuestas en Estados Unidos contra la discriminación racial. No obstante, ha esperado más de diez días por miedo al alcance que podrían obtener sus palabras y las críticas que siempre la acompañan, haga lo que haga: "No estaba segura de qué podría decir. Quería decir lo correcto y estaba realmente nerviosa de que se malinterpretara. Y me di cuenta de que lo único incorrecto que decir es no decir nada".

Meghan, que desde finales de marzo vive en Los Ángeles junto a su marido y el pequeño Archie, continúo expresando su dolor por lo ocurrido: "Como todos hemos visto durante la última semana, lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro estado y en nuestra ciudad natal de Los Ángeles ha sido absolutamente devastador".

También recordó un episodio que vivo en sus propias carnes cuando era tan solo una adolescente, durante las protestas que surgieron a raíz de la devastadora paliza al taxista Rodney King: "Tenía 11 o 12 años y fueron los disturbios de Los Ángeles, que también se desencadenaron por un acto de racismo sin sentido. Recuerdo el toque de queda y recuerdo volver corriendo a casa y en ese viaje de regreso a casa, ver caer cenizas del cielo y oler el humo y ver cómo el humo se elevaba fuera de los edificios", manifestó entristecida.

Son imágenes que nunca saldrán de su mente: "Recuerdo haber visto hombres en la parte trasera de una furgoneta con armas y rifles. Recuerdo haber parado en la casa y ver el árbol, que siempre había estado allí, completamente carbonizado. Y esos recuerdos no desaparecen".

La nuera del príncipe Carlos piensa que la situación ha cambiado realmente poco desde esos altercados, que ocurrieron en 1991, hasta ahora: "Lamento mucho que tengas que crecer en un mundo donde esto todavía está presente el racismo". No obstante, les lanzó a los alumnos un mensaje esperanzador para construir una sociedad mejor: "Estamos viendo personas solidarias, estamos viendo comunidades unidas y elevadas. Y vas a ser parte de este movimiento".

Cabe recordar que su madre es Doria Lyce, de origen afroestadounidense, y su padre, el polémico Thomas, es de ascendencia británica, neerlandesa e irlandesa. En más de una ocasión ha denunciado los episodios racistas que ha vivido a lo largo de su vida. Cuando comenzó a formar parte de la vida del príncipe Harry los ataques de la prensa británica y los ciudadanos hacia ella por su raza tampoco cesaron, hasta el punto de que en 2016 el palacio de Kensigton, residencia oficial de Guillermo y Kate, lanzaron un comunicado a petición de Harry para denunciar los ataques. La propia Meghan también escribió en 2017 un emocionante artículo en la revista Elle para denunciar la discriminación racial y recordar algunos tristes episodios que había vivido en sus propias carnes.