Marta López replica la felicidad que demuestran Alfonso Merlos y Alexia Rivas

El martes, Alfonso Merlos publicó un mensaje junto a una foto sonriente, quizás la primera desde que su vida dio un vuelco por culpa del Merlosgate, cuando en una videoentrevista desde casa se descubrió la figura de Alexia Rivas semidesnuda.

"De nuestra fuerza depende construir una sociedad más próspera y un sitio mejor para vivir. Ahora y siempre", escribió Merlos en su nueva publicación, contestada por Alexia, que convive con él desde que diera comienzo el estado de alarma para sorpresa y disgusto de Marta López.

Alexia contestó con otro mensaje motivador en los comentarios: "Dentro de diez años asegúrate de decir que elegiste TU vida, no que te conformaste con ella", decía la otra protagonista del affaire.

Pero Marta López no tardó en saltar y desde el programa Ya es mediodía, recuperó todo su despecho."Yo qué quieres que te diga, que me alegro de que sean muy felices los dos", decía la ex gran hermana. La irónica reacción de Marta se completó tarareando "qué dolor, qué dolor" al ritmo de la música para eludir la respuesta. "Me alegro de que sean muy felices y Alfonso salga de la cueva, el que lo quiera comprar que se lo quede", dijo después. Dado que Alexia en un Stories de Instagram aseguró que el cocido era su comida favorita, Marta replicó: "A mí también le encanta el cocido, mi madre es de Astorga y allí está el cocido maragato", dijo.

Mientras tanto, Alexia y Merlos muestran su complicidad ante las cámaras cuando salen a pasear por zonas cercanas a la casa que comparten en Boadilla del Monte (Madrid), y su buen feeling, donde ella ha apoyado una reflexión del periodista.

La reportera de Socialité aplaudía las palabras de su novio y respondía con otra frase filosófica: "Dentro de diez años asegúrate de decir que elegiste tu vida, no que te conformaste con ella". Alexia mostraba una vez más su apoyo a Merlos y, de paso, mandaba un mensaje a sus críticos.

Pese a estar más alejados de los medios, lo cierto es que la polémica les persigue tanto a ella como a su novio. Hace unos días, ambos fueron pillados en Ponferrada, tierra natal de Rivas, lo que llevó a algunos a acusarles de saltarse las normas de la desescalada. La propia Alexia tomó la palabra en Instagram para desvelar que tuvo que trasladarse allí por motivos médicos y que Alfonso le acompañó.

En lo que respecta al futuro de Merlos, todo es una incógnita. El puesto del periodista como jefe de prensa del Colegio de Abogados de Madrid, trabajo por el que ingresa un sueldo de 180.000 euros al año, sigue pendiendo de un hilo y muchos son los que piden su destitución. Por ahora, no hay ninguna decisión tomada, según desvelo el decano de la institución.