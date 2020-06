La policía británica identifica a un alemán como sospechoso de la desaparición de Madeleine Mccann

La policía habría identificado a un ciudadano alemán, sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña inglesa Madeleine McCann en Praia da Luz, en la región portuguesa de Algarve, según ha informado la policía británica en su cuenta de Twitter.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine's disappearance & phone numbers relevant to investigation.



????? | DCI Cranwell appeals for public assistance