Ágatha Ruiz de la Prada: ventajas e inconvenientes de Luis Gasset frente a Luis Miguel El Chatarrero

Luis Gasset es más joven, guapo y elegante, y les encanta a los hijos de Ágatha Ruiz de la Prada. Pero no sabemos si le agrada salir en las portadas. Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' es mucho más rico, tiene posibilidades de seguir a Ágatha en sus viajes por medio mundo, y le encantaba salir en las revistas.

"Es el hombre que necesitaba, una persona a su medida. Está entusiasmada", nos dice una amiga que conoce el nuevo romance de la ex de Pedro J. Ramírez desde sus inicios. La relación con el romance de la diseñadora con Luis Gasset empezó en una cena, apenas unos días antes del confinamiento, aunque la pandemia no les separó del todo.

El ejecutivo, ahora empleado de Ansorena, fue contagiado y pasó la enfermedad llegando a estar muy grave, internado en la UCI. Agatha estuvo todo ese tiempo muy pendiente de la evolución de quien entonces solo era un amigo. No viven juntos. Él es viudo y padre de dos hijas de 18 y 20 años, con las que comparte casa. Y Agatha está con los suyos, pero la diseñadora y el ejecutivo comparten cenas con amigos, paseos por el campo y mucha complicidad.

Gasset ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el sector del lujo y ha sido CEO y presidente en distintas sociedades del grupo LVMH, como Bulgari, a nivel internacional. También ha sido vicepresidente de Qatar Airlines y es un apasionado del arte.

Luis Gasset es experto en economía y gestión de empresas de lujo, como Bulgari, de la que fue responsable en España, Loewe o Qatar Airways, la línea aérea del emirato más rico de Oriente Medio. En otoño pasado fue nombrado director general de Ansorena la prestigiosa firma de antigüedades y joyería donde se crearon espectaculares diseños para la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII.

"Es el polo opuesto a Luismi, y no es por despreciar, que es un especialista en chatarra", añade nuestra fuente. Es alguien enormemente "educado, correcto, con mundo, muy simpático y atento". Luis Miguel es muy buena persona pero "muy básica" y nada presentable al lado de este otro. Casi nadie se explica que Agatha haya estado con él dos años. Con Luis Gasset tiene mucho más en común. Cada uno de estos dos acompañantes de la ex mujer de Pedro J. Ramírez tiene sus ventajas y sus inconvenientes para ella. El dueño de Desguaces La Torre es un empresario, con un gran patrimonio, aparte de sus deudas con Hacienda, mucho dinero y, aunque muy trabajador, con libertad absoluta para acompañar a Agatha en sus viajes y desfiles de moda por el mundo, de Guinea Ecuatorial a México o Colombia. Por su parte, Luis Gasset no deja de ser un ejecutivo muy bien pagado, con un buen sueldo fijo y un trabajo con horarios y obligaciones dentro de una firma muy seria, que quizá no vea con buenos ojos, el despliegue colorista y publicitario que siempre acompaña a Agatha. Las fotos del reportaje exclusivo de Hola ha sido publicadas tras un pacto de Agatha con la revista. Otra cosa es si sabía Gasset que estaba posando o se ha enterado de las fotos al pasar por el kiosko. Agatha necesita ser vista, le gusta aparecer en las portadas, ser centro se atención y más ahora que su firma no pasa por su mejor momento, como otros negocios de moda. A Luis Miguel le encantaba aparecer con ella en las fotos pero no sabemos si le pasa lo mismo a Luis Gasset, hasta ahora un hombre discreto y sin más perfil mediático que el relacionado con su faceta laboral. Ignoramos si le viene bien estar con una mujer tan famosa o le gusta esta exposición mediática. Otra ventaja que tiene este ejecutivo sobre Luismi es que Tristán y Cósima, los hijos de Agatha y Pedro J. Ramírez, están encantados con la nueva ilusión de su madre. Cósima llegó a declarar públicamente que no le gustaba Luis Miguel, sus infidelidades y su falta de lealtad hacia su madre.