Rafa Nadal, sobre su confinamiento con Xisca Perelló: "Nunca había estado tanto con mi mujer"

Rafa Nadal se ha sincerado con los niños de su fundación a través de una entrañable videollamada. El tenista ha contestado a la avalancha de preguntas que los más pequeños le han hecho sobre su confinamiento por coronavirus. Ha hablado de cómo lo está llevando con su mujer, Xisca Perelló, y también de algunos secretos y curiosidades de su vida en Mallorca.

En el vídeo de catorce minutos que él mismo compartió este martes con mucha ilusión en Instagram, el número dos del mundo confesó que le ha costado adaptarse a esta nueva vida tranquila, pues está más que acostumbrado a viajar varias veces a la semana para ir de una pista a otra. De este modo, se ha sorprendido asimismo "haciendo cosas que no hacía".

En este sentido, desveló cuáles han sido sus pasatiempos para sobrellevar el 'encierro' de la mejor forma posible: "Bueno, a ver, ¿qué hago para no aburrirme? Pues durante la cuarentena he intentado estar informado de todo, leer, intentar estar pendiente de los niños y niñas de la academia, también me he divertido algún momento jugando a videojuegos, y bueno, evidentemente también he hecho mis ejercicios físicos cada día para no perder la forma".

Lea también - Rafa Nadal estalla contra los políticos: "Los que toman decisiones lo hacen pensando en nuevas elecciones"

Uno de los niños le preguntó de forma ingenua con quién había pasado el confinamiento, a lo que él respondió que en casa con su mujer, Xisca Perelló, con la que contrajo matrimonio el pasado mes de octubre en una ceremonia íntima celebrada en su tierra natal. Aseguró que nunca antes había estado tanto con ella: "He estado con mi mujer durante estos días y, bueno, al final era una situación nueva para nosotros porque creo que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, porque yo siempre viajo cada semana por diferentes lugares del mundo y esta vez pues nos ha tocado pasar tiempo aquí en casa, pero bueno".

El de Manacor no ha llevado tan mal lo de estar entre las paredes de su casa, aunque no olvida a la gente que ha vivido el coronavirus de cerca o en sus propias carnes: "La verdad que disfrutando también de una experiencia nueva, aunque haya sido muy triste ver toda la gente que está sufriendo tanto. Pero bueno, intentando estar positivos dentro de la gravedad de la situación".

Lea también - Los Nadal, al rescate del turismo en Mallorca: "Os esperamos"

El tenista también desveló algunas de las curiosidades personales que más inquietaban a los niños de su fundación. Confesó que su animal favorito es el delfín por la "alegría" que le produce y que su lugar favorito en Mallorca es la Sierra de Tramontana porque "es espectacular".