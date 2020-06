Sergio Ramos planta al Gobierno por discrepancias personales: no quería salir en la foto con Fernando Simón y el ministro Illa

Este martes, los capitanes de Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad se reunieron vía telemática con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, para hablar sobre la vuelta del fútbol la próxima semana.

Aunque todo apuntaba a que Sergio Ramos sería el que representaría al Madrid en la reunión, acompañando así a Koke, Gerard Piqué y Asier Illarramendi, el capitán blanco se negó a última hora a reunirse con el Gobierno por motivos puramente personales. En su lugar acudió Dani Carvajal.

El periodista Antonio Romero desveló las razones de Sergio para plantar a Illa, Lozano y Simón: "Sergio Ramos no ha ido porque no ha querido salir en la foto. Motivos personales que tienen que ver con discrepancias personales de cómo se ha llevado los dos meses de negociación, y no ha querido 'venderse' a un acto que ha sido bien vendido y ha sido un poco más propaganda que otra cosa", contó en El Larguero de la Cadena SER.

Desde la Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz 'Miguelito', que sigue el día a día del Madrid, aportó otro motivo del plantón de Ramos. Al parecer, el futbolista del Madrid no quiso acudir porque "los testimonios de Illa estaban grabados y no podía interactuar con él". "Hubiera aparecido si hubiera podido participar en directo y formular alguna pregunta al ministro", dijo el periodista.

Piqué llevó la voz cantante

El futbolista del Barça ha sido uno de los más activos de la reunión y ha dado su opinión acerca de la vuelta de LaLiga. Según ha comentado, él lo considera un tanto precipitado y ha dejado claro que particularmente habría preferido tener unos días más de pretemporada para poder afrontar con óptimas condiciones el regreso de la competición.

Durante la reunión, el ministro Illa, que ha calificado de "hito" el regreso de LaLiga, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los futbolistas durante los momentos más difíciles de la pandemia y les ha pedido que sigan manteniendo el ejemplo a toda la sociedad, ya que "son un referente especialmente para los más jóvenes".

Por su parte, Irene Lozano, impulsora del encuentro, ha recordado que la sociedad está necesitada de inyecciones de moral y que el retorno de la competición y la actitud de los futbolistas van a propiciar un impulso en el ánimo de la ciudadanía.

Por último, Fernando Simón también ha agradecido la responsabilidad que han mostrado los jugadores durante toda la pandemia provocada por el coronavirus.