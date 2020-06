Ágatha Ruiz de la Prada sustituye al Chatarrero por un elegante ejecutivo ocho años menor que ella

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido fotografiada caminando por la calle junto a quien parece ser su nuevo amor. Con una mascarilla diseñada por ella misma, pasea en compañía de Luis Gasset, un ejecutivo ocho años menor que ella. La diseñadora cumple 60 años en julio. El hombre que llena su corazón tras la ruptura con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' es viudo, tiene dos hijas ya mayores, vive en España desde hace poco y es director general de Ansorena, tras estar unos años trabajando en el extranjero.

Gasset ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el sector del lujo y ha sido CEO y presidente en distintas sociedades del grupo LVMH, como Bulgari, a nivel internacional. También ha sido vicepresidente de Qatar Airlines y es un apasionado del arte.

Estuvo ingresado por el coronavirus

Según cuenta la revista Hola, que lleva a portada la historia de este nuevo romance, una amiga Ágatha ejerció de celestina para que se conocieran, en una cena a tres, a principios del pasado marzo, días antes del confinamiento. Luis estuvo ingresado, en estado muy grave, por el coronavirus y Ágatha ha estado pendiente de él en todo momento.

Luis Gasset, el nuevo hombre que ha sustituido a LuisMi El Chatarrero en el corazón de Ágatha Ruiz de la Prada ha sido asesor de las familias reales sobre alta joyería, y trabajó durante más de 15 años en marcas del grupo de lujo francés LVMH como Loewe y Bulgari antes de ser vicepresidente de Qatar Airways. Desde finales del año pasado es el nuevo director general de Ansorena. Es el primero que llega a la cúpula directiva siendo ajeno a la histórica saga de joyeros y galeristas dueña de la prestigiosa sala de subastas.

¿Otro Pedro J. Ramírez?

Pero la elección de la ex mujer de Pedro J. Ramírez tiene morbo añadido porque el alto ejecutivo Luis Gasset pertenece a la conocida familia de editores que fundó El imparcial. El novio de Ágatha reporta directamente a Jaime Mato Ansorena, consejero delegado de la casa que tiene su sede en la madrileña calle Alcalá.

Gasset es un declarado admirador de la Reina, imagen ideal de joyas de alto rango pero también de buena bisutería. "Doña Letizia está por encima de la media del estilo del resto de reinas", ha declarado en prensa, además de matizar que no tiene un joyero tan grande como el de Máxima de Holanda: "Pero lo que tiene Letizia es que lo luce muy bien", dijo una vez. Luis Gasset está acostumrado a tratar con damas tan conocidas como la Jequesa de Qatar o la mismísima princesa (ex princesa) Corinna. De la ex amante del Rey don Juan Carlos, quien tiene en su poder las las esmeraldas de la condesa de Romanones, recierda que tuvo la oportunidad de bailar con ella en Roma en una fiesta de Bulgari: "Es muy divertida y elegante. Sabe de joyas y viene de una familia que compra. Hasta aquí te puedo contar" dijo a El Mundo en una entrevista hace unos meses.