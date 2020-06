Chenoa y su turbulento mes de junio: de la boda pospuesta a la presión de su padre

Chenoa ha dado la bienvenida al mes de junio, que se iba a convertir en uno de los más especiales de su vida si no hubiera sido por el azote del coronavirus. La cantante le iba a dar el "sí, quiero" al doctor Miguel Sánchez Encinas el próximo 14 de junio, pero la tuvo que posponer por la pandemia. Además, la ceremonia también se vio ensuciada por la presión de su padre biológico, que anunció una biografía para explicar los motivos del distanciamiento entre ambos. Ahora, ha compartido una foto junto a él en el que deja a un lado las malas noticias para gritarle su amor a los cuatro vientos.

"Feliz Junio a todos. Yo no puedo pedir más", escribió la ex triunfita este lunes junto a una foto en la que su enamorado le da un tierno beso en la mejilla. La instantánea de la cantante ha sido muy bien recibida entre sus más de 800.000 seguidores, que le han dejado comentarios muy elogiadores.

Entre todos ellos, los de su compañera de Operación Triunfo Gisela, que le escribía "¡Pareja de guapos! Os queremos y os echamos de menos", la actriz Lidia San José que la sorprendía con un tierno "¡Bonita! Viva el amor" o Diana Navarro que le dejaba un "¡Disfruta guapísima!". También le han escrito bonitos mensajes de ánimo sus amigas Natalia y Nuria Fergó, Poty Castillo o Josep Lobató.

Lea también - El secreto del pasado familiar de Chenoa que ha sorprendido a sus fans: "Poca gente lo sabe"

De los pocos que no esperaba con tanta ilusión su boda es su propio padre, José Luis Corradini, con el no mantiene ningún tipo de relación desde que Chenoa se mudara junto a su madre a España cuando tan solo tenía 8 años. El progenitor de la ex de David Bisbal cargó duramente contra ella cuando a finales de 2019 anunció a bombo y platillo que se casaba: "Me encantaría tener dinero y presentarme en Madrid el día de la boda, pero iría disfrazado, sin otra intención que ver a Laurita entrar y salir con su pareja del juzgado", aseguró por aquel entonces en Pronto.

Lea también - Chenoa revive su dolorosa infancia en Argentina: "El espíritu de lucha se mama en casa"

El argentino ya tiene preparada su autobiografía, que puede que se lance al mercado en los siguientes meses y en la que detallará los motivos del distanciamiento con su hija, según su versión: "La mujer que está escribiendo mi biografía es investigadora y el libro será polémico, sí, algunos episodios se salen de lo normal". Aun así, afirmó: "No lo saco con la intención de hacer daño a mi hija, no es una revancha ni desde el rencor porque voy a callarme otros episodios oscuros que podrían perjudicarla".