Chayo Mohedano incendia las redes con su primera foto desnuda

Chayo Mohedano ha protagonizado una de las fotos más revolucionarias en Instagram de las últimas horas. La hija de Rosa Benito ha sorprendido a sus seguidores durante el confinamiento compartiendo una instantánea en la ducha en la que aparece desnuda y luciendo tan solo una braguita.

"Fuera ropa... Fuera miedos... Fuera inseguridades... Fuera complejos... Fuera malos pensamientos... Bienvenido abril", ha escrito junto a la fotografía en la que posa de espaldas. La sobrina de la desaparecida Rocío Jurado también ha animado a sus seguidores a respetar las medidas impuestas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus con los hashtags #quédateencasa y #cadadíacuenta.

Los usuarios de la red social del postureo la han colmado de elegios en el muro de los comentarios. "¡Pibón de mujer real Guapa", "Hermosa" o "Una diosa", le han escrito algunos. Marlene Mourreau también ha tenido unas bonitas palabras para ella: "¡Ole mi niña! Vaya cuerpo que nunca enseñas, ¡qué bonito!". La instantánea cuenta ya con más de 2.000 likes.

La cantante también ha recibido alguna que otra crítica. "Bonita foto, pero improcedente", "Y si no tienes problemas, ¿por qué pones tanto filtro?" o "Solo falta un pis". Comentarios a los que ha respondido a través de stories: "¿Qué no les ha gustado mi espalda? Pues mañana me doy la vuelta?", ha escrito con humor dejando a un lado los complejos.