Paula Echevarría se enzarza con una usuaria que le critica por lucir "modelitos" durante el confinamiento: "Aplícate el cuento"

Paula Echevarría pasa el confinamiento en su casa de Madrid acompañada por su hija, Daniela, fruto de su matrimonio con David Bustamante, y su novio, el ex futbolista Miguel Torres. Para escapar de la rutina del día a día encerrada en su hogar, la actriz se quitó el pijama y se puso un modelito que mostró a todos sus seguidores de Instagram, donde se llevó una crítica que ella misma contestó.

"Quizás porque es domingo, o porque llevo 18 días con un pantalón de algodón y una sudadera (bueno, no los mismos ) necesitaba quitarme el uniforme y vestirme un poquito. Eso sí, lo de los zapatos por casa sigo sin verlo", escribió animada la protagonista de Velvet bajo dos imágenes tomadas frente al espejo.

Entre los piropos de sus fans se coló una crítica que no sentó nada bien a Paula. "No son tiempos de modelitos. Lo mismo si haces un voluntariado no te aburres tanto, ¡faltan manos!", le decía un internauta, haciendo referencia a la grave crisis sanitaria que atraviesa España.

Lea también - De Cristina Pedroche a Paula Echevarría: las famosas te ponen en forma en plena cuarentena

La actriz, que no suele contestar a los ataques, hizo una excepción y respondió de forma contundente al comentario: "Pues aplícate el cuento y no ocupes las tuyas en dar lecciones de moral en una red social", le dijo.