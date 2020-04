Anabel Pantoja sufre los primeros síntomas de coronavirus: "Los médicos me han puesto tratamiento"

La sobrina de Isabel Pantoja anunció este miércoles que podría estar infectada por el coronavirus COVID-19. Anabel presentó los primeros síntomas hace ya cinco días: "El viernes empecé con tos y fiebre, seguidamente con síntomas que me preocupaban", dijo.

La prima de Kiko Rivera explicó todo en un vídeo para sus seguidores: "Los médicos que, por supuesto, establecen prioridades, han decidido mandarme a casa con mi tratamiento y realizar una buena cuarentena", añadió. "No sabemos si tengo coronavirus o no, pero simplemente deciros que estoy aquí en cuarentena, que yo me quedo en casa, que tenemos que seguir las pautas y que hay que recuperarse".

Anabel, que viajó a Canarias para pasar la cuarentena con su prometido, Omar, afirmó que se encuentra mucho mejor y ya está más tranquila: "Al no tener fiebre ni problemas para respirar puedo estar tranquila". Por último, aconsejó a sus seguidores seguir todas las recomendaciones médicas ante esta situación: "A todos los que os ha podido pasar lo mismo que a mí, llamar a vuestro teléfono que os corresponda y estaréis súper asesorados para este tipo de situación".

La 'tita', en Cantora

Precisamente este miércoles también habló Isabel Pantoja, que lleva encerrada en su finca de Cantora desde el pasado 7 de marzo. La tonadillera cuida de su madre, doña Ana, muy delicada de salud, y afirmó que vive toda esta situación con mucho susto y angustia: "Esto parece una película de ciencia ficción". La folclórica está preocupada y afirma que no tiene ganas de nada: "No veo ni la tele, solo hago y recibo videollamadas, que estoy todo el día conectada para saber que los míos están bien".