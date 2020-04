Juan, de Los Chunguitos, ingresado por coronavirus a los 66 años

El artista, hermano de Toñi y Encarna Salazar, más conocidas como las Azúcar Moreno, se encuentra ingresado en el hospital tras haber contraído el coronavirus. "El susto ha sido tremendo, no tenemos contacto directo con él ni con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina", dice Toñi.

La cantante explica la angustia que vive su familia en estos momentos: "Parece ser que está bien, pero claro es que no sabemos mucho más. Es tremendo. No tener información te angustia más. Es que es muy complicado", dice a Semana. "Si estás en casa y encerrada pero sabiendo que todos los tuyos están bien, pues no pasa nada, pero sabiendo que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes contacto con él pues es el doble de preocupación".

Juan, de 66 años (en las imágenes con gafas), tiene en vilo a toda la familia: "Tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien, no solo con mi hermano, que lo llevamos en el corazón, sino también por todas esas personas que están sufriendo", dice entristecida.

Además, Toñi cuenta que está pasando la cuarentena completamente sola: "No quiero estar con mi nieta y mi hijo, en su momento me dije que mejor me voy a mi casa y estoy más tranquila. Yo no estoy saliendo para nada, voy al súper cada quince días y por necesidad. Además estoy muy emocionada, me paso el día llorando. Todas las noches en el balcón, cuando empiezan aplaudir me jarto a llorar". Y añade: "Lo llevo bien, pero hay momentos en los que te vienes abajo, también porque ves mucha tristeza, mucha muerte y tantas desgracias, que me afecta mucho la verdad".