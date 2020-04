La cuarentena de Sophie Turner: "Le llevo un chupito de tequila a mi marido cada vez que pregunta la hora"

La actriz que dio vida a Sansa Stark en Juego de Tronos confesó este martes que el confinamiento por coronavirus está siendo maravilloso para ella: "Soy introvertida, casera... Estaría todo el día en casa, así que esto es genial para mí". Y añadió: "Veo que a la gente le cuesta el distanciamiento social pero no entiendo por qué, todo lo que tienen que hacer es quedarse en casa y emborracharse. Es genial", dijo Sophie Turner.

Eso es, precisamente, lo que está haciendo su marido, Joe Jonas: "Él es una persona muy sociable y me cuesta encerrarlo en casa para que pase tiempo conmigo. Para mí es genial pero para él es una prisión, así que le llevo un chupito de tequila cada vez que me pregunta qué hora es", dijo este martes en Conan at home. "¿Y cuál es la hora de los chupitos?", preguntó el presentadora. "No hay reglas durante la cuarentena", dijo ella entre risas.

Eso sí, el cantante de los Jonas Brothers se emborracha en solitario pues Sophie Turner está embarazada de su primer hijo. Se casaron hace solo un año pero no han querido esperar para ampliar la familia. Entre un tequila y otro, el futuro papá y su mujer se entrenan para jugando con Legos y perfeccionando su mano frente a los fogones.