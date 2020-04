Antonio de la Torre defiende a Manuela Carmena y pide "medicina" para el autor del bulo

Antonio de la Torre ha respondido al ex polémico asesor de Toni Cantó, Alvise Pérez, que este martes difundió la noticia de que Manuela Carmena estaba infectada por coronavirus y tenía la ambulancia de una empresa privada de respiradores en la misma puerta de su casa. La propia ex alcaldesa de Madrid lo desmintió en su cuenta de Twitter.

Lea también - Manuela Carmena niega tener coronavirus y estalla contra un tuitero: "Debería darte vergüenza"

El protagonista de La Trinchera Infinita no se ha quedado al margen del revuelo suscitado por esta información y le ha mandado un recadito al autor del bulo: "Querido amigo, creo que la mejor medicina para Alvise es un hilo de los tuyos", ha escrito en un tuit en el que responde a un usuario que defiende la versión de Carmena.

Querido amigo, creo que la mejor medicina para alvise es un hilo de los tuyos. — Antonio de la torre (@atorrem) March 31, 2020

Alvise colgó la imagen de una furgoneta de la empresa Vital Aire en el barrio madrileño donde reside la exalcaldesa, dando por hecho que la estaba atendiendo a ella y generando las especulaciones y la consiguiente preocupación por el estado de salud de Carmena.

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020

Ella desmintió la información muy enfadada. Aseguró que no conoce a la persona que la difundió y que tampoco entiende los motivos para publicar semejante "calumnia". Manuela Carmena aseguró que está perfectamente: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", escribió.