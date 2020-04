La angustia de Anabel Alonso: "Mi madre está en una residencia y no entiende lo que está pasando"

La actriz Anabel Alonso está aprovechando el confinamiento obligatorio por coronavirus para llevar a cabo todas esas cosas que su apretada agenda no le permite normalmente: ver series, recibir clases de inglés, pasear con los perros, disfrutar del embarazo de su novia... Pero hay algo que le rompe la paz a la protagonista de Amar en tiempos revueltos y es su madre: "Hace ya tres semanas que no puedo achuchar a mi madre. Hacemos videollamadas, pero no sé si ella entiende muy bien lo que está pasando".

María Elba Gómez tiene 91 años y vive en una residencia. Su hija la vio por última vez a primeros de marzo: "Es lo que me tiene un poco más intranquila y más tristona", confesó este lunes en Sálvame. A pesar de eso, afirma que lleva la cuarentena bastante bien: "Estábamos muy mal acostumbrados. Realmente podemos disfrutar de la vida con muchas menos cosas de las que tenemos. Lo que hace disfrutar de la vida es tener a gente que quieres, tener tiempo. Ahora estoy leyendo un montón, poniéndome al día, he dado dos clases de inglés... Lo estoy llevando muy bien".

Además, la actriz confesó que quien guarda un confinamiento estricto es su novia, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, embarazada de su primer hijo a los 42 años, pues ella, que ya suma 55 primaveras, sale dos veces al día para pasear a sus dos perros, Berta y Pancho: "Les doy una vuelta a la manzana y para casa".

La pareja se convertirá en madres de su primer hijo en los próximos meses. La propia Anabel confirmó la noticia en redes sociales y agradeció las muestras de cariño recibidas: "Sí, voy a ser mamá. Estamos felices e ilusionadas".