Antonio Banderas pasa el confinamiento sin su novia, atrapada en Ginebra

Antonio Banderas está recluido en su casa de Málaga durante estos días de confinamiento provocados por la pandemia del coronavirus. El actor permanece en su ciudad natal sin la compañía de su novia, Nicole Kimpel, que se quedó atrapada en Ginebra cuando estalló la crisis por el Covid-19, según desvela en una entrevista telefónica con Hola.

Eso sí, la alemana no está sola: "Se encuentra bien de salud y bien acompañada, pues está con su hermana y su padre", matiza el protagonista de Dolor y gloria, que deja claro que él se siente "muy fuerte": "Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte", asegura.

El actor aprecia la soledad de estos extraños días: "Estoy descubriendo que estar solo puede abrir espacios en tu forma de pensar, te permite tomar distancia y relativizar aquellas cosas que parecen absolutas e inamovibles. Creo que esta experiencia está siendo común a muchas personas que, como yo, no tienen tiempo para pararse y pensar", explica.

No obstante, Banderas echa de menos a la gente que quiere y, especialmente, a su hija Stella del Carmen: "Me gustaría estar más cerca de ella", reconoce. También tiene bonitas palabras para su ex mujer y la madre de la joven, Melanie Griffith: "Hemos compartido veinte años maravillosos de nuestras vidas. Ni ella ni yo estábamos dispuestos, a pesar del divorcio, a tirar a la basura todos estos años", señala.

La estrella de Hollywood, que se encontraba rodando en San Lorenzo de El Escorial su nueva película con Penélope Cruz, Competencia oficial, cuando estalló la pandemia, ha asegurado que retomará sus planes profesionales y personales en cuanto pase la pesadilla: "Abrir de nuevo el teatro, reagrupar la compañía A Chorus Line, uno de los mejores grupos artísticos y humanos con los que he tenido la fortuna de trabajar, continuar buscándome en mis personajes y en mi maravillosa profesión y disfrutar del arte, de la gente, de mi familia, de mis amigos, de mi novia y de la vida".