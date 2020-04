Así es 'Tichi', la mujer del chef José Andrés: gaditana a la que conoció bailando salsa y creadora de sus grandes recetas

José Andrés es uno de los hombres del momento debido a su lucha contra el coronvirus, tragedia para la que ha vuelto a sacar su lado más solidario. El chef protagonizó esta semana la portada de la revista Time, publicación que lo acompañó a principios de marzo a Oakland (California) para repartir comida en un barco donde 21 pasajeros habían dado positivo por Covid-19. El chef, que también ha ofrecido su ayuda a otros barcos y ha convertido varios de sus restaurantes en comedores comunitarios, cuenta con el apoyo de su mujer, la gran desconocida Patricia Fernández de la Cruz 'Tichi' y sus tres hijas.

El cocinero español, que se mudó a Estados Unidos en 1991, conoció a su mujer en Washington de una forma muy divertida: "Fue bailando salsa. Ella estudiaba en Maryland. Me di cuenta de que me gustaba, pero ella no me hacía mucho caso. Lo seguí intentando", confesó en una ocasión. En 1995 pasaron por el altar, creando una bonita unión que se ha consolidado con el paso de los años y de la que han nacido sus tres hijas, Carlota (18), Inés (16) y Lucía (14).

Pero, ¿quién es la mujer que enamoró a uno de los cocineros más influyentes del mundo? Patricia Fernández de la Cruz, conocida cariñosamente como 'Tichi'. De origen gaditano, nació en Algeciras y en el seno de una familia acomodada. Cuando tan solo tenía 21 años puso rumbo a Estados Unidos para aprender inglés. Su primera estancia la hizo en Maryland, a 43 kilómetros de la capital estadounidense. Al otro lado del charco tenía a uno de sus tíos, que trabajaba en la sede de la Embajada Española en Washington. Sus planes pasaban por quedarse tan solo seis meses en Estados Unidos, pero José Andrés acabó trastocando sus planes de volver a casa.

Patricia renunció a su trabajo en la Oficina de la Representación Comercial de España en Estados Unidos cuando tuvo a las niñas. En un segundo plano ha apoyado la labor de su marido, que confesó que gran parte de su éxito es por ella: "La mitad de las recetas son de ella o de su madre", dijo en una entrevista hace unos años, haciendo alusión al 'Gazpacho estilo Algeciras' o a los 'Garbanzos con espinacas', entre otros platos.

Quienes la conocen dicen que es una mujer tímida, vergonzosa y discreta, motivo que justifica su ausencia ante los medios. Solo ha aparecido públicamente en contadas ocasiones, como cuando intervino en el programa Pasaporte Especial de Onda Algeciras o cuando acudió con José Andrés a los pasados premios Oscar.

En cuanto a sus hijas, desde la cuna le transmiten los valores de solidaridad que tanto les caracterizan. Las dos menores estudian secundaria en Stone Ridge School of the Sacred Hear, al igual que hizo su hermana mayor, que ahora estudia en una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, la Stern School of Business.

Tras el nacimiento de las tres, los dos se mudaron a la residencia en la que viven a día de hoy en Bethesda. Una espectacular casa construida por el arquitecto David Jameson, y por la que en aquel momento se especuló que pagaron algo más de 2 millones de dólares. En 2019, abrieron las puertas de su intimidad para mostrar su idílico hogar a través de la misma revista Time.