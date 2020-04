Jorge Javier Vázquez y sus ardores sexuales en el confinamiento: "Ando bastante caliente, de subirme por las paredes"

Hay diversas formas de vivir el confinamiento por la pandemia del coronavirus. A unos les entra la tristeza, a otros les ayuda a reencontrarse con sí mismos y hay quienes aprovechan para hacer todo aquello que antes no tenían tiempo para realizar. A Jorge Javier Vázquez (49), en cambio, le pone "caliente", tal y como confiesa este miércoles en su blog personal de Lecturas.

"No estoy durmiendo bien estos días. Me desvelo varias veces a lo largo de la noche y, aunque me vuelvo a dormir, acabo agotado entre sueño y sueño porque no dejo de soñar", cuenta el presentador catalán, que se lamenta porque "son sueños que me dejan un gran poso de tristeza".

Lea también - Jorge Javier Vázquez cancela su nueva gira teatral un año después del ictus

"Desde que comenzó el confinamiento no he tenido ni uno erótico, y eso que antes eran muy frecuentes. Pero fue empezar la cuarentena y nada de nada", reconoce el periodista, quien asegura que a pesar de todo, sus ganas de sexo van en aumento: "He de confesar que ando bastante caliente. No sé si será por el encierro o por la primavera. Pero caliente de subirme por las paredes, de darme cabezazos contra las paredes también", cuenta el conductor de Sálvame, que se rapó hace unos días en directo durante el programa.

"Lo de siempre: como ahora no se puede quedar con nadie te invaden unas ganas de salir que te comen vivo", explica Vázquez, que desvela lo que hace para sobrellevar sus ardores sexuales: "Así que me meto en la cama para llevar a cabo una actividad esencial –por usar terminología gubernamental– pero poco satisfactoria: descansar y encima mal", finaliza.