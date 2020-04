Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: dónde se instalarán el año que viene

El futuro de Cristiano Ronaldo y por ende, el de toda su familia, con Georgina Rodríguez a la cabeza, es una incógnita. Pese a que el futbolista portugués y los suyos están encantados en Turín, lo cierto es que la gran crisis económica que atraviesa el fútbol debido a la pandemia del coronavirus obligaría a la Juventus a desprenderse de su gran estrella de 35 años.

En el equipo italiano había un plan para retener al crack luso al menos una temporada más, sin embargo, este nuevo e imprevisto escenario ha cambiado la situación. El daño económico que provoca el Covid-19 no deja otra salida a la Juve que replantearse la continuidad de Cristiano y su sueldo, que alcanza los 31 millones de euros netos, cerca de 54 millones brutos. Según el medio Il Messaggero, desde el club turinés se plantean varias soluciones y una de ellas pasa por la venta del jugador si llega una oferta de 70 millones de euros.

Al igual que ha sucedido en equipos como el Barça, los jugadores de la Juventus han accedido a bajarse el sueldo hasta un 70% para ayudar al club. No obstante, esa medida no sirve para solventar los graves problemas económicos del vigente campeón de la Serie A.

Por ahora, ni Cristiano ni Georgina se plantean una salida de Turín. Allí han encontrado un nuevo hogar y se sienten muy queridos e identificados con Italia. La modelo de Jaca incluso presentó el Festival de San Remo, el certamen musical italiano más importante del año. Sus cuatro hijos también están adaptados a Turín. El primogénito, Cristiano Jr., juega al fútbol en la cantera de la Juve.

Si finalmente Cristiano y la Juventus pactan su salida, el luso podría tomar el camino de vuelta al Real Madrid, algo que apoyaría casi el 100% de la afición madridista. También podría optar por una aventura en Estados Unidos -el equipo de David Beckham está al acecho- o incluso irse al fútbol chino.

Sea como fuere, Ronaldo y Georgina no quieren pensar en esta posibilidad y ahora tan solo están centrados en estar con los suyos mientras viven el aislamiento en Madeira, tierra natal del ex jugador merengue. Cuando todo pase, será el momento de tomar decisiones.

In this difficult moment for the whole world, let's be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let's help all the health workers out there fighting to save lives.?????????????? #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW