Belén Esteban se rompe al confesar que pasa el confinamiento separada de su marido

Belén Esteban explica emocionada que su marido se fue de casa hace 12 días y se ha instalado en su propio piso: "Nos decimos que nos echamos de menos pero lo voy a coger con muchas ganas cuando le vea", dijo.

La madre de Andreíta Janeiro comunicó a mediados de marzo que no acudiría a su puesto de trabajo mientras durase la crisis del coronavirus y que cumpliría con el aislamiento de manera total. "Por un lado, tengo un problema de diabetes, por tanto soy de alto riesgo, y, por otro, mi marido es técnico sanitario. Son dos factores importantes", dijo Belén.

Pero Belén ha participado en Sálvame compartiendo recetas desde su cocina. Así, supimos que su hija se ha instalado con ella para pasar el confinamiento por el Covid-19. No obstante, este martes durante su intervención en Sálvame Belén se rompió cuando reveló que lo está pasando separada de Miguel.

Belén y Miguel se han tenido que separar durante la pandemia. Ella como diabética es de alto riesgo y él trabaja en contacto diario con personas contagiadas. "No lo he querido decir antes, pero con esta situación que hay que sabéis que soy de altísimo riesgo, mi marido Miguel se ha tenido que ir a su piso hace doce días. Gracias a Dios que lo tiene. Sabéis que él y toda la gente que trabaja en la Sanidad de España, que les mando a todos un beso. Están habiendo casos, y como están con enfermos Miguel y yo nos planteábamos que nos daba miedo que me pudiera contagiar", hdijo Belén. "Él no lo tiene ni sus compañeros tampoco, que quede dicho".

Belén envió un mensaje tanto a su marido y a todos aquellos profesionales sanitarios que luchan contra la pandemia. "Quiero mandar un beso y un abrazo a todos los sanitarios de España. Y quiero mandar un beso muy fuerte a mi marido Miguel y a todos sus compañeros de Paracuellos de Jarama, a la Guardia Civil y a la Policía. Me volvería a casar con él mil veces más", dijo Belén.

Belén Esteban confesó emocionada que no lo está pasando bien. "Le echo muchísimo de menos. Él viene, porque claro yo no puedo salir para nada, cuando me tiene que traer alguna cosa, pero yo me quedo en el porche y él en la puerta y es cuando nos vemos en la distancia. Nos decimos que nos echamos de menos. Cuando lo coja lo voy a coger con muchas ganas...", decía. "Hablamos todos los días por videollamada, y cada tres o cuatro días viene a casa a traerme lo que necesito", explicó. "Nos decimos que nos echamos de menos"