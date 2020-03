El príncipe Harry, visto por su biógrafa: "Se ha vuelto agrio e insensible, no lo reconozco"

Se llama Angela Levin, es periodista y autora de la biografía autorizada Harry: Conversations With The Prince, que publicó en 2018. Acompañó al hijo menor del príncipe Carlos en actos privados y públicos durante casi un año para conocerlo de primera mano y quedó prendada, pero ahora la opinión que tiene sobre el príncipe Harry es muy distinta: "Me pareció carismático, intuitivo e ingenioso, inquieto y preocupado por su país; ahora se ha convertido en alguien agrio, insensible. Apenas le reconozco".

Levin ha opinado sobre la transformación del nieto de Isabel II y Meghan Markle: "Dejan Canadá, que es miembro de la Commonwealth, por el más 'estrellado' Los Ángeles y Meghan pondrá la voz a un documental de elefantes. Su elección de prioridades es más propia de adolescentes mimados y desafiantes que de los adultos de treinta y tantos que son", ha escrito en Tatler. "Es profundamente triste pero verdadero que cada semana que pasa el comportamiento de Harry y Meghan se ha ido haciendo cada vez más egocéntrico".

Lea también - Harry y Meghan responden a Trump por no pagar su seguridad: "No te lo hemos pedido"

La periodista no entiende qué ha pasado para que el príncipe Harry cambie de forma tan radical: "Me dijo que Meghan entendía perfectamente el rol con el que se estaba casando, que le había enfatizado sus realidades, porque necesitaba que pudiera adaptarse a tener su vida en el centro de atención". Y añade: "Él me dijo que tenía el 'deber de apoyar' a su hermano Guillermo y que siempre estaría ahí para él. Ahora podría hacer una labor significativa para su país, subir su moral y trabajar con su hermano, un rol que me dijo que quería tener".

Por último, la periodista se plantea la influencia que ha tenido Meghan Markle en este giro de los acontecimientos: "¿Harry y Meghan están de acuerdo con su estilo de vida de 'yo, yo, yo', o uno de los dos es el líder y al otro le ha lavado el cerebro y simplemente es su comparsa? ¿Qué hará Harry cuando Meghan establezca su estatus de famosa en Los Ángeles, llevarle el bolso?". Y finaliza: "Su padre, de 71 años, tiene coronavirus. Su abuela, a quien adoraba, cumplirá 94 años en abril. Ella y su convaleciente abuelo de 98 años están aislados. Vuelve a casa, Harry. Tu país te necesita".