Muere por coronavirus la madre de Susana Gallardo, esposa de Manuel Valls y propietaria de los laboratorios Almirall

María Teresa Torrededía ha fallecido a los 84 años víctima del coronavirus. Lo ha anunciado su nieta Gabriela, hija de Alberto Palatchi (ex dueño de Pronovias) y de Susana Gallardo, la actual mujer de Manuel Valls.

La familia Gallardo, máximos accionistas de los laboratorios farmacéuticos Almirall, ha sido golpeada por la pandemia. María Teresa Torrededía, que cumplió 84 años el pasado 14 de marzo, era la esposa de Antonio Almirall, y ha sido víctima de coronavirus. El viudo fue responsable del lanzamiento de productos tan conocidos como Almax, entre otros muchos. Gabriela Palatchi, su nieta, hija de Susana Gallardo y de Alberto Palatchi, ex propietarios de Pronovias, ha sido la que ha dado la noticia. La textil especializada en modelos nupciales ha cambiado los trajes de ceremonia por la elaboración de mascarillas sanitarias en estos días de coronavirus.

"Querida abuela, no tengo palabras para agradecerte lo increíble que has sido con todos tus nietos toda la vida, nos has dado todo", reza la nota de despedida de su nieta. "Cada miércoles juntos, las navidades, los paseos por las ramblas, por el mercado, me enseñaste a coser, a cocinar, a cuidar de los demás...". dice Gabriela, desde Estambul, donde vive desde que se casó. "Es injusto cómo te has ido, sin podernos despedir... ¿Qué haremos sin ti, abuela?", se pregunta. "Me quedo con todas las memorias justas, con todas las llamadas por FaceTime, con tus recetas, abuela, que seguirán vivas en nuestra casa para siempre... Me quedo con la admiración que tenía por vuestra relación con el abuelo, siempre enamorados, cuidando muchísimo el uno de otro... Abuela, te quiero para siempre", se lamenta.

#Yomequedoencasa

La hija de Alberto Palatchi recuerda que quedarse en casa es una responsabilidad social, es salvar vidas. "Prometo quedarme en casa hasta que esto acabe para que esto no le pase a ningún otro abuelo, abuela... La vida es injusta...", dice.

María Teresa Torrededía estuvo el pasado verano en la boda de su hija Susana con Manuel Valls en Menorca, donde la familia posee una imponente propiedad. María Teresa no llevó bien el proceso de separación y posterior divorcio de Alberto Palatchi, su marido durante 20 años y padre de sus tres hijos, Gabriela, Alberto y Blanca.

Antonio Almirall

Antonio Almirall, viudo de María Teresa, es junto a su hermano Jorge el gran accionista del grupo Almirall desde el fallecimiento de su padre en 1988. Antonio fue presidente de la farmacéutica y de la family office hasta 2014. Aquel año dejó el día a día en manos de su hermano. Y actualmente es presidente de honor.