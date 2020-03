Los cambios de peinado de la ministra de Trabajo: ¿peluquero en casa o dominio con las tenacillas?

Yolanda Díaz es la cara más visible de Podemos ante la emergencia sanitaria del coronavirus debido a su cargo como ministra de Trabajo y Economía Social de España. Durante las ruedas de prensa en las que anuncia nuevas medidas para frenar el impacto económico, algunos internautas se han fijado en un detalle muy curioso.

Y es que la ministra luce un look perfecto y unos peinados envidiables durante estos tiempos de cuarentena y confinamiento. La periodista Isabel Rábago ha comentado su perfección estilística en su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que le ha lanzado una pullita: "Esta señora/señoro comunista/comunisto que habla y habla 'pa' no decir 'na', ¿tiene peluquero/peluquera? Resulta sorprendente cómo lleva el pelo/pela. Oiga la raíz y las puntas perfectas. Y el resto/resta llevamos 16 días en nuestras diminutas casas/casos. No sé, pregunto".

La tertuliana ha rescatado tres fotografías de algunas de sus últimas apariciones. En la primera aparece durante una intervención en directo con El programa de Ana Rosa, que ha tenido lugar durante la mañana de este mismo miércoles; la segunda tras una comparecencia desde Moncloa; y la tercera pertenece a la comparecencia que tuvo lugar el pasado domingo 29 de marzo tras el Consejo de Ministros Extraordinario.

Algunos usuarios comparten la opinión de la contertulia: "Se lo hace ella/ello en casa que es muy apañá/apañá", "Igual su marido o marida es barbero o barbera" o "Pues sí, yo también me lo pregunto". Otros, en cambio, señalan que no es momento de hacer estas apreciaciones: "Nada, sigues en tu línea. Ahora con la peluquería con temas personales. Suma no restes" o "Hombre, igual es mañosa para peinarse ella".

Las intervenciones señaladas por Rábago no han sido las únicas de estos días. Este lunes también intervino en programas como en el de Susanna Griso en Antena 3 y en el de Antonio García Ferreras en La Sexta, luciendo un peinado más casual, liso y un poco recogido. También ha lucido peinados más discretos en el Congreso de los Diputados, como en esta intervención del 25 de marzo en el que se recoge el pelo con una semicoleta.