Toñi Moreno sale de casa con mascarilla y las redes se le echan encima: "Déjalas para los sanitarios, egoísta"

La presentadora catalana ha recibido una lluvia de críticas este martes en redes sociales después de compartir una fotografía en la que aparece con mascarilla. Los internautas no han tenido piedad con Toñi Moreno: "Egoísta, déjalas para los sanitarios".

La catalana, que ha explicado que bajaba a hacer la compra, llevaba una mascarilla sanitaria azul para protegerse del coronavirus, una medida en la que los expertos no se ponen de acuerdo sobre si es o no eficaz e incluso necesaria. Toñi, que vive el confinamiento con una hija de dos meses, prefiere pecar de precavida, pero muchas usuarias se lo han echado en cara.

"Toñi dejemos las mascarillas para el personal sanitario, no son obligatorias y manteniendo la distancia de seguridad no hay riesgo de contagio sin ella; ellos la necesitan mucho más", "El riesgo es para los sanitarios y no hay suficientes para ellos", "No puedo con el egoísmo, si no presenta síntomas no hay por qué usarlas cuando no hay para los que de verdad tienen riesgo" o "Esa mascarilla puede ser letal y decisiva para un profesional sanitario que tiene que acercarse a un enfermo contagiado para ponerle una vía. ¡Cuánto egoísmo coño!" son algunos de los mensajes que ha recibido la presentadora en Instagram.