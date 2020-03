Pedro Almodóvar es Trending Topic: lo acusan de "rata", "pelota", "demagogo" y más

El director manchego se ha convertido en el objetivo de todas las críticas este martes tras firmar un artículo en el que relata su experiencia en el confinamiento por coronavirus. Los internautas aseguran que el texto es un "peloteo" a Pedro Sánchez por parte de Pedro Almodóvar, a quien acusan de haber olvidado a las víctimas del coronavirus y la mala gestión del gobierno por seguir recibiendo sus subvenciones.

Lea también - Santiago Abascal, contra Pedro Almodóvar: "Difícil ser más pelota y baboso que él"

Y eso no es todo. Muchos internautas añaden también que el manchego es un "cacho rata" y que debería dar ejemplo donando dinero para la lucha contra el coronavirus como están haciendo muchos otros famosos.

Pedro Almodóvar para pedir ayudas al estado y financiación para sus películas es el primero en aparecer, pero cuando toca arrimar el hombro la gente como él es la primera en desaparecer. Menos artículos y más donaciones, cacho rata, que precisamente poco dinero tú no tienes.

Entro y veo que Pedro Almodóvar es TT Digo: - hostias! Será otro titiritero que ha donado dinero para la lucha contra el #COVID19 ! ... Me despierto...

?????Creía que Almodovar era TT por sus donaciones a la Sanidad. Pero no, es tendencia porque dicen que Pedro Almodóvar ha escrito un 'interesantísimo' artículo. De Trump sí que se acuerda pero para los 7.000 muertos en España no tiene ni una sola crítica al Gobierno. ASCO.????????

Ver TT "Pedro Almodóvar" y alegrarme por la posible donación de un par de millón de euros para ayudar en estos terribles días. La desilusión me la he llevado cuando he visto que lo es por escribir un puto artículo de mierda con las rodilleras puestas y el enjuague bucal a punto