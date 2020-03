Fernando Simón comparece por videoconferencia en el streaming de Moncloa

Fernando Simón ha reaparecido después de que este lunes se confirmara su positivo en coronavirus. El portavoz de esta emergencia sanitaria ha comparecido en la rueda de prensa este martes desde su casa de Barajas, donde guarda la rigurosa cuarentena.

El epidemiólogo ha dado la última hora sobre el avance de la pandemia en España y ha hecho un balance de los datos que se han recogido durante el fin de semana, alegando que no son del todo exactos.

"Hemos pasado un fin de semana y sabemos que en esos días las notificaciones suelen estar por debajo de lo real. Los fines de semana podemos ver que la notificación suele estar un poco por debajo de lo real y que se acumulan unos pequeños retrasos de notificación. Entendemos que esos descensos tan acusados del sábado y el domingo no serían tan acusados, pero de todas formas las tendencias se mantienen", ha señalado.

También ha indicado que no es momento de llevar a cabo nuevas medidas: "No tiene sentido plantear nuevas medidas. No podemos pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar el impacto de las que vamos implementando".

El experto, en cambio, no estuvo presente en la rueda de prensa de este lunes, pues estaba a la espera de que se confirmara su positivo en coronavirus como finalmente ha sucedido. El profesional guarda cuarentena en su casa unifamiliar de Barajas, en la que crió a sus tres hijos junto a su mujer María Romay-Barja. De ahora en adelante, el profesional es sustituido por la doctora María José Sierra.

El portavoz es una de las personas que ha estado en contacto directo con Pedro Sánchez, cuya mujer, Begoña Gómez, madre y suegro también dieron positivo. Ha participado junto a él en las reuniones diarias del comité de crisis y en las del nuevo comité científico, en las que también está presente cada día Salvador Illa, el ministro de Sanidad.