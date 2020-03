Belén Esteban se fue de Ambiciones porque Carmen Janeiro la llamó "puta"

Se cumplen 20 años desde que Belén Esteban cogiera a su hija de 7 meses y abandonara a Jesulín de Ubrique para siempre. La relación entre ellos ya estaba muy dañada pero hubo una gota que colmó el vaso y que se ha desvelado este lunes: una discusión y un grave insulto.

Los enfrentamientos entre la princesa del pueblo y la familia de Ambiciones eran constantes en aquella época, pues ninguno aceptaba su relación con el torero. La de Paracuellos confesó hace años que fue un grave insulto ("me llamaron 'puta' y Jesulín no me defendió") el que motivó su salida de la finca y ahora Lecturas ha puesto nombre y apellido a la persona que lo pronunció: Carmen Janeiro. La relación entre las cuñadas era especialmente tensa, tanto que Belén Esteban acusó a la 'Jesulina' de escupir junto al carrito de la pequeña Andreíta.

Tras la marcha de Belén, la relación entre ellas dio un giro. La tertuliana reconoció públicamente y en numerosas ocasiones el cariño y la dedicación de Carmen hacia Andrea. Su relación a día de hoy es más complicada, pues la joven estudia en Reino Unido mientras que su tía se instaló hace años en Marbella, donde comparte su vida con el empresario Luis Masaveu, cuya familia, según Forbes, tiene una fortuna de 2.500 millones de euros. A pesar de todo, el contacto entre tía y sobrina sigue activo, tal y como desveló Belén hace unos meses, cuando la prensa publicó las fotografías de Carmen con su novio en Marbella: "Lo único que tengo que decir es que quien lo tiene que conocer de mi familia, lo conoce, y yo estoy muy agradecida por cómo se portó con lo que yo más quiero. Yo sé que ella está contenta y feliz, me alegro mucho".