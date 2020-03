Los apasionantes proyectos de Meghan Markle y el príncipe Harry tras el 'Megxit': cine, cocina y fundación solidaria

El famoso 'megxit' del príncipe Harry y Meghan Markle se hace hoy oficial. Los duques de Sussex ya son económicamente independientes y tienen el control absoluto sobre sus agendas, ya que dejan de tener vinculación profesional y personal con Buckingham Palace. Tienen por delante un año ilusionante cargo de proyectos.

Los dos se despidieron como flamantes royals británicos este lunes compartiendo un emotivo mensaje: "Gracias a esta comunidad por el apoyo, la inspiración y el compromiso compartido con el bien en el mundo". Se trata de la última publicación a través de la cuenta de Instagram SussexRoyal, ya que Isabel II les prohibió usar la palabra 'real' como marca.

Lea también: Meghan Markle y Harry comparten un dulce mensaje de despedida con sus fans

Dentro de un año, la monarca británica revisará el acuerdo de salida al que han llegado para ver si han cumplido a rajatabla con las condiciones interpuestas. Mientras tanto, tienen por delante un sin fin de proyectos a nivel profesional. Según el tabloide Us Weekly, la que fuera actriz de Suits escribirá un libro de recetas. Y es que ya tiene experiencia en el mundo culinario, pues en otoño de 2018 firmó el prólogo de un libro solidario de recetas titulado Together: Our community Cookbook.

La duquesa de Sussex también tiene pendiente retomar uno de los proyectos que dejó aparcados cuando se comprometió con el hermano de Guillermo de Inglaterra. Se trata del blog sobre estilo de vida The Ting, espacio online que mantuvo durante tres largos años y donde se adentraba en temas relacionados con sus viajes y sus secretos en moda, belleza o gastronomía. También opinaba sobre política y rescataba a diferentes mujeres que la habían inspirado a lo largo de su vida.

Lea también - Harry y Meghan responden a Trump por no pagar su seguridad: "No te lo hemos pedido"

Además, cabe destacar que sigue adelante el proyecto que cerró nada más anunciar su renuncia a los deberes reales. Doblará la voz de un personaje Disney en la película Elefante, cuyos beneficios irán plenamente destinados a la organización animalista Elephants Without Borders.

Por si fuera poco, Meghan también trabajará codo con codo junto a su marido en la fundación que están levantando y de la que por seguro darán algún detalle en los próximos días. Por el momento, se conoce el fichaje estrella de Catherine St. Laurent como jefa de gabinete, que también trabajó para la fundación Bill y Melinda Gates. La propia Laurent ya habló de este nuevo proyecto a la revista People hace unas semanas.

Lea también: Meghan Markle y el príncipe Harry fichan a la directora de la fundación de Bill y Melinda Gates para liderar su nueva organización benéfica

"Trabajaré como jefa de gabinete y directora ejecutiva de la nueva empresa sin ánimo de lucro de Meghan y Harry. Se están embarcando en un nuevo capítulo y estoy encantada de poder apoyarles para hacer llevar a cabo su propósito y permitirles lograr un impacto en los problemas que más les importan", señaló en la nota.

Por el momento, los dos se encuentran afincados en Los Ángeles, donde se mudaron hace unos días. Hasta hace poco los duques de Sussex y el pequeño Archie habían estado viviendo en Vancouver, Canadá, pero mudarse a Los Ángeles era un plan que llevaban tanteando desde hace meses. No solo porque la madre de Markle, Doria Ragland, vive allí, sino porque Hollywood puede ser el nuevo lugar de trabajo de la actriz y el príncipe.