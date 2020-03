Rihanna, dispuesta a tener "tres o cuatro hijos" tras romper con el multimillonario Hassan Jameel

A Rihanna (32) la cuarentena por coronavirus le está sirviendo para reflexionar sobre su vida personal y sus planes de futuro. La cantante, que rompió su relación con el multimillonario Hassan Jameel hace tan solo dos meses, ha confesado que le gustaría tener hasta cuatro hijos en los próximos diez años y eso sin importarle su estado civil.

La intérprete de Umbrella ha protagonizado la nueva portada de la edición británica de la revista Vogue, para la que ha posado con diferentes atuendos y bajo el lema de "¡Rebelde! Rihanna reescribe las reglas". Ante la atenta mirada del fotógrafo Steven Klein, ha confesado quiero tener "tres o cuatro hijos".

Formará una familia con o sin un hombre a su lado: "¿Lo haría por mi cuenta? ¡Demonios si!" Cabe recordar que la compositora rompió con el multimillonario Hassan Jameel a principios de 2020 después de tres años de idas y venidas en su relación. Para ella no es esencial la figura de un padre: "Siento que la sociedad te señala: 'Oh, te equivocaste ...' Te disminuyen como madre, si hay no un padre en la vida de tus hijos".

La cantante tiene claro que lo más importante en una familia es el amor: "Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo". Eso es lo único importante para criar a un hijo de verdad, el amor".