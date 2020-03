Chenoa se corta el pelo en directo y la lía: "No ha sido buena idea"

La cantante lleva la cuarentena por coronavirus a rajatabla y hace casi tres semanas que no sale de casa. En vista a lo que nos queda, Chenoa decidió arreglarse el pelo ella misma y el resultado, desde luego, no fue el esperado: "Llevo un buen trasquilón".

Lo hizo durante un directo con sus seguidores, que le fueron dando pautas. El intento, como era de esperar, resultó todo un desastre: Chenoa se dejó un lado más largo que otro y un "buen trasquilón" en la parte de la nuca. La conclusión fue tajante: "No ha sido buena idea, no os cortéis el pelo en casa", dijo la cantante.

Eso sí, el atrevimiento de Chenoa sirvió para entretener un rato a sus fans en redes sociales y hasta sacarles una sonrisa, cosa que le agradecieron.

HAJAJAJAJAHAHAHAHA nos has regalado un directo inolvidable. ???????????? Insuperable! El mejor directo que he visto en todos los 37 días que llevo de cuarentena... pic.twitter.com/3SB2LCrqAF

Cmo me he reído!!!! Ejjejejeje todo el chat diciendo: 'noooo,déjalo así...' ????????????????

como me he reído! (y lo que he sufrido tmbn) ???????????????? no puedes ser más icónica! pic.twitter.com/Po0p18mfvL