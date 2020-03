Pepe Reina, que ha superado el coronavirus, estalla contra el Gobierno: "Es realmente una vergüenza"

El portero de la Selección Española se encuentra aislado en Birmingham durante la cuarentena por coronavirus y sigue con preocupación la evolución de la pandemia en España, donde está gran parte de su familia. Pepe Reina está muy disgustado con la gestión que está llevando a cabo el gobierno del PSOE de esta crisis y así lo hizo saber en redes sociales: "¡Es realmente una vergüenza! Están haciendo el ridículo día tras día. Increíble".

El cancerbero del Aston Villa respondió así a un tuit compartido por Toni Cantó, de Ciudadanos, donde criticaba la respuesta de Fernando Simón y el resto de expertos al frente de esta emergencia ante las preguntas de los periodistas.

Es realmente una vergüenza!! Están haciendo el ridículo día tras día...?????????????????????????????? INCREÍBLE!! https://t.co/fQECoXvl3b — Pepe Reina (@PReina25) March 29, 2020

Pepe Reina desveló este domingo que ha sufrido el virus: "Aquí no realizan test, te indican que vayas al hospital si te encuentras muy, muy mal pero los síntomas son inequívocos. Hace ya 13 días desde que yo empecé con fiebre y, no te voy a engañar, he pasado unos días jodidillo. Te falta el aire y hay momentos que te llegas a agobiar porque notas que se te cierra la garganta, subes las escaleras y estás asfixiado... Tengo unos años pero no para eso", dijo quitando hierro al asunto. "Han sido días de mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza constante... Pero lo hemos dejado atrás".

Lea también: Plácido Domingo, de 79 años, ingresado en Acapulco por el coronavirus

El portero más dicharachero de la selección contó también cómo se organiza su familia, con cinco hijos, para sobrellevar la cuarentena encerrados en una casa: "Hemos intentado llevar una rutina lo más parecida posible al día a día real. Entre los hermanos se organizan para dar clases y cuando terminan pasamos tiempo en familia. Tenemos un cine chiquitito en casa donde pasamos mucho tiempo juntos, pero no es sencillo".

Qué pasa por tu cabeza cuando te entra el virus? Cómo manejas la preocupación si estás lejos de tu familia? Cómo te planteas la vuelta al fútbol? Las respuestas las tiene #ENCERRA2 en Birmingham @PReina25 pic.twitter.com/rCMZrAVri4 — Nacho Aranda (@arandatv) March 29, 2020

Aunque ellos lo viven desde Reino Unido, no le quitan el ojo a España: "Mis padres son mayores, tenemos gente de nuestro entorno con problemas de salud y estamos preocupados y con impotencia de estar lejos y no poder hacer mucho desde aquí".