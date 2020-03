Jorge Drexler y Leonor Watling, enfermos de coronavirus: "Hemos pasado mucho miedo"

El cantautor y la actriz se unen a la lista de caras conocidas que sufre o ha sufrido el coronavirus COVID-19. Jorge Drexler y Leonor Watling se encuentran aislados en casa aunque sus síntomas han remitido y se encuentran mucho mejor: "Nos asustamos todos mucho".

El artista uruguayo desveló que ha sido días muy duros para la familia: "La primera semana del confinamiento fue muy dura porque estuvo enferma mi mujer y la tuvimos aislada en el cuarto. La segunda semana me tocó a mí y fue muy dura para mí, por la carga que se vuelve uno para la familia", contó este domingo en El Objetivo.

"Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad, pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días y nos asustamos todos mucho, la verdad", explicó Drexler. Además, contó que no había tenido fuerza para tocar la guitarra hasta ahora. "Por fin agarro hoy la guitarra después de dos semanas... fíjate si habré estado tocado en estos días".

El uruguayo lanzó un mensaje de responsabilidad y esperanza: "De esto también se sale, no es una enfermedad fuerte en muchos casos, hay que tener serenidad en estos momentos. De la misma manera que no hay que comprar a lo loco, hay que dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan, que suelen ser las personas mayores o con alguna enfermedad previa. Los hospitales están muy saturados. Nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa".

Por último, envió un abrazo a su gran amigo, Tristán Ulloa, que recibió el alta tras haber sido ingresado por coronavirus: "Nos ha tenido asustados unos días y quiero saludarlo a él y a todo el equipo médico maravilloso que lo atendió en Vallecas".

Ya recuperados, Watling (44) y Drexler (55) afrontan la temida cuarentena 'del aburrimiento': "Eso de dar vueltas y aburrirse, lo empezamos ahora realmente". Por suerte sus hijos, Luca (11) y Leah (8), podrán entretenerles.