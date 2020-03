Shakira critica al gobierno de Pedro Sánchez por el confinamiento: "Si los perros pasean, los niños también"

La mujer de Gerard Piqué no está del todo contenta con las estrictas medidas de confinamiento instauradas por el gobierno de Pedro Sánchez y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Este domingo, Shakira ha enviado un mensaje al Ejecutivo exigiéndole cambios en cuanto a la salida de los niños al exterior: "Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear".

La cantante colombiana, que es madre de dos hijos (Milan, de 7 años, y Sasha, de 5), no entiende porqué los niños son los únicos que no pueden salir durante esta cuarentena por coronavirus: "Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus niños respiren aire puro", dice la artista. "Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental".

Shakira, que ya criticó al Ejecutivo hace unos días por haber desoído los consejos de la Unión Europea, cree que los pequeños están siendo lo verdaderos héroes de esta situación y merecen un respiro: "Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad. Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar".

Shakira vuelve a estudiar

La familia Piqué-Mebarak aprovecha estos días de confinamiento para pasar tiempo con sus niños pero también para retomar actividades que sus apretadas agendas no les permiten en el día a día. Shakira ha soprendido a sus seguidores desvelando que está estudiando Filosofía.

Piqué, por su parte, está echando una mano a otros deportistas españoles como Pau Gasol y Rafa Nadal en su campaña solidaria contra el coronavirus 'Nuestra mejor victoria'. El objetivo es recaudar 11 millones de euros para ayudar a 1.350.000 personas a través de la Cruz Roja y ya se han unido Alberto Contador, Carolina Marín, Marc Márquez y muchos más.