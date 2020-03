Sopapo del New York Times a los Aznar por irse a su segunda residencia a pasar la cuarentena

The New York Times le ha metido un zasca de los que hacen época a José María Aznar por dejar Madrid e irse con su mujer a pasar la cuarentena a su mansión de Marbella, como ya recogimos desde Informalia.

El diario estadounidense pone al ex presidente como ejemplo de irresponsabilidad con el coronavirus y publicaba este domingo un artículo sobre lo que muchos europeos adinerados hicieron cuando comenzó a propagarse la pandemia.

En un artículo titulado "Los ricos de Europa huyen del virus a sus segundas residencias propagando ira y miedo", el rotativo neoyorquino señala la actitud que tuvieron muchos de los que cuentan con casas en la playa o en la montaña.

Entre los ejemplos, cita la migración de los parisinos a la isla de Noirmoutier, situada cerca de la desembocadura del Loira, a pocos kilómetros de Nantes, y unida al continente por un puente. Allí se fueron muchos cuando comenzaron a ver que podrían acabar confinados en sus casas.

En España, ciudadanos de las grandes urbes, especialmente de Madrid, se marcharon a sus segundas residencias en el Levante y en Andalucía. Según The New York Times, así lo hicieron también José María Aznar y Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid, donde tienen una espaciosa vivienda situada a escasos metros del mar. De hecho, el matrimonio se encuentra recluido en su chalé de la urbanización Guadalmina Baja. La casa está custodiada por la Policía Nacional. Los Aznar disfrutan de la vivienda desde hace seis años. Se publicño que pagaron unos dos millones de euros, sin contar la reforma, aunque nunca se ha confirmado.

La propiedad, rodeada por un muro de casi dos metros y medio de altura, cuenta con una parcela de más de dos mil metros cuadrados, 448 construidos. La vivienda ocupa 365 metros cuadrados, las zonas deportivas 60 y el porche los 23 restantes, según el registro. Además de piscina, cuanta con un gran salón con chimenea, cuatro dormitorios, el principal, con baño en suite y vestidor, un despacho, un porche, y un dormitorio de servicio.

"En España, José María Aznar, ex primer ministro, hizo las maletas y se marchó a su villa de vacaciones en Marbella, un conocido resort en el Mediterráneo, abandonando Madrid el mismo día en el que la capital cerraba todos los colegios y universidades. Su viaje provocó el enfado en las redes sociales así como peticiones para vigilar y aislar a Aznar en su casa", dice el artículo.