Donald Trump dice que no pagará la seguridad de Harry y Meghan en Estados Unidos

El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de instalarse en Los Ángeles tras pasar una temporada en Canadá y el presidente Donald Trump no los ha recibido precisamente con los brazos abiertos: "Estados Unidos no pagará por su protección de seguridad. ¡Deben pagar ellos!", ha dicho en redes sociales.

El presidente americano, que se jacta de tener una buena amistad con la reina Isabel II, ha dejado muy clara su opinión sobre los duques de Sussex en Twitter: "Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido. Se informó que Harry y Meghan, que abandonaron Inglaterra, residirían permanentemente en Canadá. Ahora que han salido de Canadá para ir a Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos no pagará por su protección de seguridad. ¡Deben pagar!".

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!