Toñi Moreno cuenta cómo pasa la cuarentena por coronavirus con su bebé

Toñi Moreno está pasando la cuarentena por coronavirus con su bebé y asegura que está bien pero dice que echa de menos salir: "Soy muy de calle, desayuno en la calle, pero ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", dice. "Intento ocupar mi tiempo, crearme una rutina, y luego disfrutar de la niña", declaraba en Telecinco este sábado.

"Cuando termino de darle el biberón, quitarle el pañal, tienes que empezar de cero. Pero sí es verdad que me cuesta a mi esto mucho", confesaba.

Toñi cree que "después de esto nada va a ser igual en muchas cosas", y asegura que "la manera de relacionarnos entre nosotros" también va a cambiar. "El mundo no va a ser el mismo cuando termine todo esto, y cuando me levanto y le miro la carita a mi hija, digo: '¡Madre mia!".

Toñi expicó en la cadena para la que trabaja que su hija "es buenísima", y que por tanto, no tiene nada que ver con ella. "Duerme, sonríe, llora solo cuando tiene gases y cuando le duele algo; eso sí, glotona, en eso sí se parece a mi. La niña está muy bien y yo haciendo lo que hay que hacer. A mi en anteriores cosas que han pasado, en el ébola, yo no era madre, yo me fui a Africa a hacer un reportaje, a mi me encanta estar ahí, y me fui a Haiti con el terremoto y ahora me ha pillado esto siendo periodista pero siendo madre, y es una batalla que tengo interna, os veo haciendo periodismo y tengo unas ganas de ir allí y hacer un directo desde la calle. Tengo esa sensación por una parte y por otra, de estar donde tengo que estar como madre", declaró.