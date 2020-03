Lady Gaga cumple 34 años enamorada de su novio matemático

La cantante Lady Gaga cumple hoy 34 años. Gaga atraviesa un gran momento a nivel profesional y personal. Desde el pasado mes de diciembre mantiene una relación con el matemático e informático Michael Polansky quien trabaja en Silicon Valley,y vive de una forma muy discreta su vida pese a la relación que mantiene con la cantante.

A nivel profesional ha anunciado que pospone, debido a la crisis del coronavirus que vive todo el planeta, la publicación de su nuevo álbum, "Chromatica", de forma indefinida, ya que tenía previsto lanzarlo el 10 de abril.

Estos días los pasa en cuarentena en su casa junto a su pareja por lo que una mayor celebración de su cumpleaños tendrá que esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad.

Lady Gaga dio a conocer su amor por Michael Polansky hace un mes y medio. Con una fotografía de ambos abrazados en un yate en Miami, la cantante confirmaba los rumores que la perseguían desde finales de 2019, cuando le vieron besando a un misterioso hombre.

Polansky es un exitoso inversor, empresario y consejero delegado del Grupo Parker, perteneciente al que fue presidente de Facebook y actual accionista de Spotify, Sean Parker.

Gaga y Michael ya habían pasado unos días en la casa de veraneo de la artista, y también se llevó al gurú a uno de sus conciertos, de la mano. Mientras Lady Gaga lo daba todo en el escenario, su nuevo novio pasó un buen rato en la zona VIP acompañado por la madre de la artista, Cynthia Germanotta. Para rematar el fin de semana, Lady Gaga publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se la ve sentada en el regazo de Polansky en actitud muy cariñosa: "Lo pasamos muy bien en Miami. Mucho amor a todos mis pequeños monstruos y fans, ¡sois los mejores!', escribió.

Según fuentes de E! News, el portal de noticias estadounidense, la pareja quiso esperar un tiempo para hacer pública su relación debido al bajo perfil que Michael Polansky mantiene por su trabajo. El empresario no busca convertirse en una celebridad por su relación con Gaga y ella no quiere exponerle innecesariamente. Si bien no se sabe cuando se conocieron, todo apunta a que fue el pasado mes de diciembre, en el cumpleaños de Polansky.

Recordemos que en los últimos meses Lady Gaga fue relacionada sentimentalmente con su compañero en Ha nacido una estrella, Bradley Cooper, llegándose a especular que fue ella la causante del divorcio entre el actor y la modelo Irina Shayk. Antes de esto, Gaga había estado comprometida con Cristian Carino, con quien había mantenido dos años de relación.