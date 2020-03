Madonna, destrozada por la muerte de su compañero Mark Blum por coronavirus: "Esto es realmente trágico"

El actor Mark Blum falleció este jueves a los 69 años a causa del coronavirus. Muchos de sus compañeros de profesión lo han recordado con unas tiernas palabras a través de las redes sociales. Madonna, con la que compartió reparto en Buscando a Susan desesperadamente, ha sido alguna de las artistas que se ha despedido de él.

Lea también - Madonna se desnuda en la bañera y alerta ante el coronavirus: "Mantente a salvo"

"Quiero reconocer el fallecimiento de un notable humano, compañero actor y amigo Mark Blum, que sucumbió al coronavirus. Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos, ha escrito la reina del pop junto a una fotografía de una de las escenas que compartieron en esta comedia de 1985.

La artista guarda muy buenos recuerdos de él: "¡Lo recuerdo como divertido, cálido, amoroso y profesional cuando hicimos Buscando a Susan desesperadamente en 1985!".

Lea también - El coronavirus llega a la música: Madonna, Miley Cyrus o Mariah Carey cancelan sus conciertos

La cantante de Like a prayer advierte de la peligrosidad del virus y aconseja a sus seguidores a que se lo tomen en serio: "Otro recordatorio de que este virus no es una broma, nada de lo que ser casual o pretender que no nos afectará de alguna manera. Necesitamos estar agradecidos, tener esperanza, ayudarnos mutuamente y seguir las reglas de cuarentena".