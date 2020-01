Pau Gasol, destrozado por la muerte de Kobe Bryant: "Mi hermano mayor, no puedo creerlo"

Si el mundo del deporte en general está devastado por la muerte en accidente de helicópero de Kobe Bryan con solo 41 años, cuando viaja acompañado de una de sus cuatro hijas, Gigi, de 13, el del baloncesto está viviendo la tragedia aún con mayor intensidad. Pau Gasol ha sido de los primeros en mostrar su desolación por la muerte de su amigo Kobe Bryant con un mensaje compartido a través de las redes sociales. "Más que devastado... mi hermano mayor... no puedo creerlo", ha escrito.

Lea también: La hija de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, también ha muerto, junto a su padre, en el accidente de helicóptero

Pau Gasol fue uno de los mejores amigos del malogrado deportista estadounidense y ex compañero en Los Angeles Lakers, de ahí que como venos en las redes sociales exprese se su profunda tristeza por el fallecimiento de su "hermano mayor".

Lea también: Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero a los 41 años: así era su vida familiar

Beyond devastated... my big brother... I can't, I just can't believe it