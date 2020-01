Un tuit predijo la tragedia de Bryant hace 8 años: "Kobe morirá en un accidente de helicóptero"

Hay un tweet en 2012 en el que se predice el percance que de Kobe Bryant en el que ha perdido la vida junto a una de sus cuatro hijas.

Lea también: La hija de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, también ha muerto, junto a su padre, en el accidente de helicóptero

El mundo del deporte está devastado tras la tragedia que ha acabado con la vida de Kobe Bryant, con 41 años, junto a su hija Gigi, de 13. El ex jugador de la NBA y la pequeña murieron junto a otras tres personas en el accidente del helicóptero privado en el que viajaba en Calabasas el domingo por la mañana, según TMZ Sports. Un usuario de Twitter en 2012 donde hacía una sorprendente afirmación sobre esto.

El usuario @dotNoso fue el encargado de hace el tuit, el cual lo hizo exactamente a las 2:32 p. m. del 13 de noviembre de 2012, hace casi ya 8 años.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash