La hija de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, también ha muerto, junto a su padre, en el accidente de helicóptero

La leyenda de la NBA y su hija estaban a bordo del helicóptero privado. Una de las cuatro hijas de Kobe Bryan, Gianna, también ha muerto en el accidente de helicóptero de Calabasas en el que su padre ha perdido la vida. La hija de 13 años de Bryant, apodada Gigi, también estaba a bordo del helicóptero privado cuando se estrelló este domingo, según representantes del ex jugador de baloncesto

Nadie a bordo ha sobrevivido. Se confirma la muerte de cinco personas en total, informa TMZ. La esposa de Bryant, Vanessa Bryant, madre de sus cuatro hijas, incluida la fallecida, no estaba a bordo.

A Bryant le sobreviven Vanessa, de 37 años, y sus hijas Natalia, de 17 años, Bianka, de 3, y Capri, de 7 meses. A principios de este mes, la ex estrella de la NBA, que se retiró en 2016, reveló que recientemente había comenzado a ver baloncesto todo el tiempo debido a su hija de 13 años.

"Antes de que Gigi se metiera en el baloncesto, apenas lo veía, pero ahora que a ella le gusta el baloncesto, lo vemos todas las noches ", dijo Kobe a los ex jugadores de la NBA Matt Barnes y Stephen Jackson en el podcast Showtime Basketball All the Smoke .

Kobe y su hija también asistieron a varios juegos de los Lakers antes del comienzo del nuevo año, marcando la primera vez que había estado en un juego desde que su camiseta se retiró en 2017. "Nos divertimos mucho porque era la primera vez que veía el juego a través de sus ojos", dijo el cinco veces campeón de la NBA al compartir la experiencia con su hija.

El mundo del deporte está de luto. El jugador de baloncesto Kobe Bryant ha muerto este domingo en un accidente de helicóptero en California, según ha informado TMZ. La tragedia es aún más devastadora puesto que Gigi, una de su cuatro hijas, de 13 años, también ha fallecido.

El deportista volaba en un helicóptero privado sobre el cielo de Calabasas acompañado de cuatro personas más, muriendo todo en el acto en el momento del terrible accidente. La investigación ya está abierta, apuntando que este era el medio de transporte habitual para Bryant, quien podía haber perdido la vida por culpa de la niebla. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a las 10:01 hora local de Calabasas, confirmándose al poco tiempo después que la estrella de la NBA era uno de los pasajeros.

A sus 41 años, Kobe Bryant era una auténtica leyenda del baloncesto y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, integrante hasta en dieciocho ocasiones del equipo All Star. Retirado desde el 2016 terminó su carrera con cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y otro MVP de la liga en el '08.

Las redes sociales y el mundo del deporte se inunda de un pésame unánime, dándole a Bryant su último adiós.

El exjugador de baloncesto Kobe Bryant, una de las más grandes leyendas en la historia de la NBA, ha muerto esta mañana al estrellarse el helicóptero privado en el que viajaba junto a tres acompañantes. El choque se ha producido en la zona de Calabasas, Los Ángeles, y no ha sobrevivido a él ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación.

La devastadora noticia ha conmovido al mundo del deporte y supone una verdadera tragedia para el círculo más cercano de Bryant, que deja detrás una esposa y cuatro hijas. El exdeportista, que se retiró profesionalmente de las canchas en 2016, estaba enormemente entregado a sus seres queridos. Sus redes sociales, llenas de fotos familiares, daban perfecta muestra del amor que profesaba a toda su descendencia femenina y a Vanessa, la mujer que se convirtió en su compañera hace ya más de dos décadas.

Sus hijas eran Natalia (17), la fallecida Gianna (14), Bianka (3) y la pequeña Capri Kobe (a la que llamaban cariñosamente Koko), que nació tan solo el pasado mes de junio. Gianna decidió seguir los pasos de su padre en el baloncesto y es ya una jugadora brillante en el equipo Los Angeles Lady Mamba, del programa de escuelas de entrenamiento impulsado por Bryant. De hecho, la adolescente se ha ganado el apodo de 'Mambacita' en honor al del exbaloncestista durante sus años sobre la cancha, Black Mamba.

Bryant y Vanessa se casaron en el año 2001, aunque se conocieron en 1999 durante el rodaje de un videoclip, cuando ella tenía tan solo 18 años. Su relación ha aguantado viento y marea pese a que en 2012 se separaron temporalmente. "El viaje se hace hermoso al tener a alguien con quien compartirlo", dijo de ella Bryant en el comunicado en el que anunció la reconciliación de ambos.

Y en ocasión a su aniversario número 13, Vanessa le dedicó las siguientes palabras a su esposo a través de Instagram: "Doy las gracias por estar casada con el amor de mi vida y mi mejor amigo. Hemos crecido juntos en estos años y hemos vivido juntos los buenos y los malos momentos. El matrimonio no es perfecto, pero todo es posible gracias a Dios y al amor".