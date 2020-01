Telma Ortiz y su novio, entre la 'alta sociedad' de los Goya malagueños

Felipe de Borbón y Letizia Ortiz no van a los Goya pero otra Ortiz, Telma, y su novio, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (ex marido de la violinista de The Corrs), sí estaban este sábado entre los invitados a la gala de los Goya.

Cuando la hermana de la Reina empezó su relación con su nueva pareja, él estaba aún casado, y eran discretos, pero desde que 'salieron del armario', es decir, que desde que pudieron hacer oficial su relación, hemos descubierto que les va la marcha de la noches multitudinarias. Pero, ¿cómo entran en estos saraos? ¿En calidad de qué consigue entradas y tratamiento Vip la hermana de doña Letizia?

"Hola, soy Telma Ortiz, la hermana de la reina de España, y me apetece ir a los Goya con mi novio". Éste podría ser el inicio de la conversación de la hermana de doña Letizia, una conversación que no conocemos, igual que ignoramos quién o quiénes facilitan su asistencia y en qué condiciones. Pero una de una cosa estamos seguros: si no fuera hermana de la reina, no iría.

Pero, a diferencia de Felipe VI y su mujer, ahí estaban Telma y Robert Gavin entre los 3.000 invitados al Palacio de Deportes José María Martín Carpena en esta edición número 34. Telma lucía un vestido largo sin mangas y escotado en la espalda, con sandalias de tacón alto y una estola de piel, muy adecuada dada la temperatura que hacía en la ciudad de la Costa del Sol. Con media melena recogida en un moño la vimos en una de las fiestas organizadas tras la ceremonia.

Telma Ortiz ya asistió el pasado mes de octubre al teatro real a ver Giselle en Madrid y días más tarde, en Oviedo, a la entrega de los premios Princesa de Asturias. Antes ya acudieron juntos a un concierto de Carla Bruni en Barcelona, en el mes de junio.

El romance de la hermana de doña Letizia y el ex marido de Sharon Corr ha pasado a ser una relación muy seria: Telma Ortiz y Gavin Bonnar viven en La Moraleja, donde residen también los tres niños de ambos, Amanda, Flori y Cathal, que tienen las mismas edades, cuando les corresponden a ellos las custodias de todos.

Los tres niños se conocen desde hace tiempo ya que compartieron cursillos de esquí de fin de semana en Andorra antes de que Bonnar y Telma Ortiz iniciaran su relación. Como ya publicamos el pasado 10 de agosto, en un artículo titulado Así le birló la hermana de Letizia el marido a la violinista de The Corrs, Telma fue amiga del matrimonio antes de empezar a verse con el marido de la violinista como pareja. El trío Corr-Bonnar-Ortiz se veía a menudo junto a su grupo de amigos andorranos. No está claro cuándo Telma dejó de ser la otra para oficializar su relación o el menos pasarla de clandestina a confesada.

Cuando Sharon Corr se encontró a su marido en la portada de las revistas (la primera vez, saliendo de casa de Telma en Barcelona) ni siquiera sospechaba que otra mujer iba a cambiarle la vida. Entonces, la cantante y violinista de The Corrs declaró que no ocurría nada y que todos eran amigos del mismo grupo. Sobre Telma dijo al verla con su esposo: "Sé quién es, pero no opino nada". Pero su clase ante los medios contrastaba con la verdad con la que se había topado: las escapadas de su marido a Barcelona desde Andorra eran para verse con Telma. Entonces, iniciaron los trámites de divorció.

Ahora Sharon Corr y Gavin Bonnar tienen la custodia compartida de sus dos hijos, Flori y Cathal, de 12 y 13 años. Telma tiene una hija, Amanda, de una edad similar, fruto de su relación con el abogado y cooperante Enrique Martín Llop. Telma está divorciada de otro abogado y empresario, Jaime del Burgo, que fue también amigo de Letizia.

Bonnar y Corr han logrado hace poco formalizar su divorcio y regular las custodias de sus hijos, el aspecto que más preocupaba a las partes, como es lógico. En octubre, desde Informalia adelantábamos en primicia que Telma y su novio habían acudido junto a su madre, Paloma Rocasolano, al Teatro Real a ver Giselle; días más tarde, la revista Hola daba fe de nuestra noticia aportando las imágenes que confirmaban la información.

Pero la foto de la nueva pareja de Telma con la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en octubre, en el teatro Campoamor de Oviedo, fue el espaldarazo definitivo que oficializó el noviazgo. Aquella escena familiar corroboraba que el divorcio se había formalizado y permitía a quienes hasta poco antes habían sido amantes poco menos que clandestinos, aparecer en público.